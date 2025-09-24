Noi mesaje de ameninţare primite de zeci de școli, spitale și poliție din București și din peste 20 de județe: „Atacul armat pe care l-am pregătit va avea loc”

La două zile după amenințările care au vizat mai multe școli și spitale din București și alte județe, noi mesaje au fost trimise la zeci de școli și spitale, chiar și poliție.

„Atât ieri, 23 septembrie, cât și astăzi, 24 septembrie, Poliția Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj de amenințare. Structurile competente desfășoară verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației”, a transmis IGPR, miercuri, printr-un comunicat de presă.

Din primele date rezultate din verificările preliminare făcute de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală, a precizat Poliția Română.

Purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan, a declarat, la Digi24, „că mesajul a fost trimis de pe aceeași adresă de email de pe care au fost trimise și mesajele anterioare”.

În noul mesaj, autorul amenință că va împușca copii și profesori.



„Voi intra în școală și mă voi îndrepta spre clasa pregătitoare”, „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează în următoarele zile”, „Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc”, se arată în mesajul de amenințare.

Zeci de instituții au primit mesaje

Aroximativ 80 de școli, dintre care două din capitală, din 24 de județe au primit astfel de amenințări, au precizat surse judiciare pentru HotNews.

Potrivit surselor citate, o persoană suspectată de trimitere mesajelor este audiată de anchetatori.

Un mesaj de ameninţare a fost primit chiar pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi pe adresele unor şcoli, scrie News.ro.

„În ziua de 23 septembrie, pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi a unor unităţi şcolare din judeţ a fost transmis un mesaj cu caracter de ameninţare la adresa unităţilor şcolare. Structurile competente desfăşoară în continuare verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei”, a transmis, miercuri, IPJ Caraş-Severin.

Sursa citată precizează că Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi celelalte structuri de ordine publică acţionează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranţă, în special în zona unităţilor de învăţământ.

„Siguranţa tuturor reprezintă o prioritate, iar autorităţile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, a mai transmis IPJ Caraş-Severin.

Și la Galați, mai multe școli și un spital au fost primit mesaje de amenințare.

„La data de 23 septembrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi a fost sesizat cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ şi o unitate medicală din municipiul Galaţi au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare. După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei”, a transmis, miercuri, IPJ Galaţi.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de poliţie, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.

„Menţionăm că Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi şi celelalte structuri de ordine publică acţionează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranţă, în special în zona instituţiilor de învăţământ şi unităţilor medicale”, au mai transmis poliţiştii.

Primele amenințări, primite luni

Autorităţile au început verificări în mai multe unităţi de învăţământ, dar şi medicale din Bucureşti și alte județe, după ce luni s-au primit e-mailuri de ameninţare pe adresele oficiale.

„Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta”, se spune în mesaj. „Voi provoca un adevărat masacru”, a adăugat persoana care a trimis e-mailul, dar Poliţia Capitalei a precizat că nu au fost identificate indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală, potrivit News.ro.

