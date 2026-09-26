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Actualitate

Noi norme pentru medicina alternativă, de la homeopatie până la astrologie medicală și Feng Shui. Proiectul pus în dezbatere de Ministerul Sănătății

Viorela Marin
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Ministerul Sănătăţii a elaborat un proiect care vizează reglementarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă. Într-o primă etapă, normele vizează utilizarea medicamentelor homeopate, a suplimentelor alimentare şi a dispozitivelor medicale.

  • Proiectul MS vizează practici diverse, de la homeopatie până la astrologie medicală, Feng Shui, terapia holografică, T.BI GU și tratamentele cu lumină.
  • „Practicienii nu pot garanta rezultate terapeutice şi nu pot recomanda întreruperea sau înlocuirea tratamentelor medicale prescrise”, se precizează în document.