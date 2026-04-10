Noi reguli pe aeroport. Ce este sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al UE și cui se aplică

Noul sistem digital de frontieră al UE, care necesită amprente digitale și fotografii pe lângă scanarea pașaportului, urmează să devină pe deplin operațional începând de vineri, 10 aprilie, relatează BBC.

Sistemul de intrare/ieșire al UE (EES) a început să fie introdus începând cu 12 octombrie 2025 pentru modernizarea sistemelor de control din UE și, în final, pentru a facilita călătoriile. Planul a fost ca implementarea să se facă etapizat pe parcursul a șase luni. Vineri, 10 aprilie, este temenul limită pentru ca EES să fie activ la fiecare punct de trecere a frontierei din spațiul Schengen, în 29 de țări europene.

Însă nu toate aeroporturile din Europa vor activa de astăzi sistemul, inclusiv aeroporturile din Milano și Lisabona.

Experții în călătorii au declarat pentru BBC că sistemul a fost afectat în anumite momente de probleme IT și se pot forma cozi lungi acolo unde călătorii nu pot utiliza sistemul cu ușurință.

Ce este EES și unde este introdus?

EES este un sistem digital conceput pentru a înregistra momentul în care cetățenii din afara UE – inclusiv cei din Regatul Unit – intră și ies din Spațiul Schengen.

Concret, EES se aplică cetățenilor din afara UE care se deplasează în țările Schengen sau în țările UE pentru șederi de scurtă durată de până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.

Sistemul acoperă 29 de țări europene – în principal din UE – pe teritoriul cărora oamenii pot călători fără controale la frontieră.

În cadrul noului sistem, amprentele și o imagine facială trebuie înregistrate. EES va înlocui, în cele din urmă, sistemul actual în care pașapoartele sunt ștampilate de un ofițer de frontieră.

Potrivit Comisiei Europene, de la implementarea treptată a sistemului în octombrie 2025 și până la 30 aprilie, peste 24.000 de persoane au fost refuzate la intrare în blocul comunitar din cauza documentelor expirate sau falsificate sau pentru că nu au putut justifica pe deplin motivul vizitei lor. În plus, peste 600 de persoane au fost identificate ca reprezentând riscuri de securitate pentru Europa.