România nu a emis niciun număr unic de înregistrare pentru locuințele închiriate pe termen scurt prin platforme precum Airbnb și Booking.com, deși Regulamentul UE 2024/1028 se aplică din 20 mai 2026.

Ministerul Economiei a confirmat pentru StartupCafe.ro că registrul național și sistemul informatic necesar schimbului de date cu platformele nu sunt funcționale și că nu există un termen oficial pentru lansarea lor.

Proprietarii nu pot obține, deocamdată, noile numere de înregistrare, dar lipsa acestora nu atrage automat sancțiuni.

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