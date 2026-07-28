Noi scumpiri la pompă. Motorina a trecut de 10 lei la principalele stații / Benzina costă peste 9 lei

Principalele lanțuri de carburanți de pe piața autohtonă – Petrom, OMV și Rompetrol – au crescut prețul motorinei peste pragul de 10 lei pe litru marți după-amiază, după ce Lukoil o făcuse de ieri. Totodată, și prețul benzinei a crescut, scriu Economica.net și Profit.ro.

Astfel, OMV Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a majorat și în după-amiaza zilei de 28 iulie prețul motorinei cu 15 bani pe litru și prețul benzinei cu 10 bani de litru. Aceeași majorare de preț a fost observată și în stațiile OMV, lanț care este operat de aceeași companie, OMV Petrom Marketing.

În urma scumpirilor de marți după-amiază, un litru de motorină standard poate fi achiziționat cu 10,07 lei în stațiile Petrom și cu 10,13 lei în cele premium OMV.

Benzina a urcat, a rândul său, la 9,16 lei/l în stațiile Petrom și la 9,22 lei/l în cele OMV.

O scumpire a avut loc și la Rompetrol, compania care, alături de OMV Petrom, produce carburanți în cele două rafinării care mai funcționează în România, și care operează unul dintre cele mai importante lanțuri de distribuție. Aici, benzina s-a scumpit cu 7 bani pe litru și motorina cu 12 bani pe litru.

Cât costă motorina standard în București, marți, 28 iulie 2026

Petrom: 10,07 lei

OMV: 10,13 lei

Rompetrol: 10,13 lei

MOL: 10,12 lei

Lukoil: 10,18 lei

SOCAR: 9,92 – 9,94 lei

Cât costă benzina standard în București, marți, 28 iulie 2026

Petrom: 9,16 lei

OMV: 9,22 lei

Rompetrol: 9,22 lei

MOL: 9,22 lei

Lukoil: 9,24 lei

SOCAR: 9,06 – 9,09 lei

Senatul a adoptat proiectul privind reducerea temporară graduală a accizei la motorină

Senatul a adoptat, luni, în sesiune extraordinară, proiectul care prevede instituirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, fiind stabilit un mecanism prin care acciza la motorină va scădea gradual între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor la pompă.

S-au înregistrat 116 voturi „pentru” și opt abțineri.

Propunerea reglementează declararea situației de criză și instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu, care a generat o creștere semnificativă a prețurilor internaționale la țiței și produse petroliere, resimțită pe piața internă.

„Se instituie situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, respectiv benzină și motorină de la data apariției prezentei legi până la data de 31 octombrie inclusiv. Durata acesteia poate fi prelungită, succesiv, prin hotărâre a Guvernului pentru perioade de câte cel multe 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat instituirea situației de criză”, stabilește actul normativ, potrivit Agerpres.

„Situația de criză poate fi declarată în cazul apariției sau iminenței unor perturbări majore pe piața țițeiului sau a produselor petroliere, determinate de conflicte armate, sancțiuni internaționale, întreruperi ale lanțurilor de aprovizionare ori alte evenimente excepționale cum ar fi: a) creșterea cu cel puțin 20% a cotațiilor țițeiului Brent, calculată pe o perioadă de 30 de zile calendaristice consecutive, față de media acelorași cotații aferentă ultimelor 12 luni; b) creșterea cu cel puțin 20% a prețului mediu la pompă al benzinei standard sau al motorinei standard, calculată pe o perioadă de 30 de zile calendaristice consecutive, față de media ultimelor 12 luni; c) riscul întreruperii sau întreruperea aprovizionării cu țiței și alte produse petroliere a pieței interne, constatată pe baza datelor oficiale comunicare de Consiliul Concurenței, Ministerul Energiei sau de autoritățile competente ale Uniunii Europene”, menționează proiectul de lege.

De asemenea, pe durata situației de criză, încheierea sau executarea contractelor de export sau de livrare intercomunitară de motorină și țiței se vor realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil al Ministerului Energiei și Ministerului Economiei.

Conform proiectului, pe durata situației de criză se va institui un mecanism temporar de diminuare a nivelului accizei aplicabil motorinei standard comercializate pe piața internă.

Nivelul diminuării accizei se stabilește gradual între 5% și 25% din nivelul accizei în vigoare, în funcție de pragul inferior comun rezultat din analiza cumulativă a indicatorilor: variația procentuală a situației cotațiilor Platts pentru motorină și a prețului mediu la pompă a motorinei standard.

În cazul în care, potrivit analizei, condițiile de activare nu mai sunt îndeplinite, nivelul diminuării accizei aplicabil segmentului bilunar următor este de zero la sută.

Ministerul Finanțelor analizează de două ori pe lună evoluția indicatorilor pe baza datelor oficiale transmise de Consiliul Concurenței și pentru fiecare segment bilunar și va determina nivelul diminuării accizei aplicabil segmentului bilunar următor, mai stabilește proiectul.

După îndeplinirea duratei situației de criză, mecanismul încetează de drept.

Senatul este primul for sesizat și Camera Deputaților este decizională.

Pompă de motorină. Foto: dreamstime.com