Noi sumpiri în benzinării, după o zi de ieftiniri. Cât costă acum motorina și benzina
Prețul motorinei a crescut, luni, după ce cu o zi în urmă acest combustibil s-a ieftinit odată cu intrarea în vigoare a scăderii cu 20% a accizei la motorina standard.
Luni, motorina s-a scumpit cu 15 bani pe litru în stațiile Petrom și OMV, scrie Economica.net.
Prețurile la motorină în benzinăriile din București, în 17 august:
- OMV: 10,20 lei
- Lukoil: 10,35 lei
- Petrom: 10,14 lei
- Rompetrol: 10,05 lei
- MOL: 10,05 lei
- SOCAR: 10,01 lei