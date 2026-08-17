Noi sumpiri în benzinării, după o zi de ieftiniri. Cât costă acum motorina și benzina

Prețul motorinei a crescut, luni, după ce cu o zi în urmă acest combustibil s-a ieftinit odată cu intrarea în vigoare a scăderii cu 20% a accizei la motorina standard.

Luni, motorina s-a scumpit cu 15 bani pe litru în stațiile Petrom și OMV, scrie Economica.net.

Prețurile la motorină în benzinăriile din București, în 17 august: