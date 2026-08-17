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Actualitate

Noi sumpiri în benzinării, după o zi de ieftiniri. Cât costă acum motorina și benzina

Maria Ionescu
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Prețul motorinei a crescut, luni, după ce cu o zi în urmă acest combustibil s-a ieftinit odată cu intrarea în vigoare a scăderii cu 20% a accizei la motorina standard. 

Luni, motorina s-a scumpit cu 15 bani pe litru în stațiile Petrom și OMV, scrie Economica.net.

Prețurile la motorină în benzinăriile din București, în 17 august: 

  • OMV: 10,20 lei
  • Lukoil: 10,35 lei
  • Petrom: 10,14 lei
  • Rompetrol: 10,05 lei
  • MOL: 10,05 lei
  • SOCAR: 10,01 lei