Noi tarife pentru rovinietă. Cine plătește și cum funcționează. Taxele de pod dispar. Noile modificări pentru șoferii din România, de la 1 octombrie

Rovinieta se schimbă substanțial: pentru prima dată, de la 1 octombrie. Prețul ei va fi calculat în funcție de cât de poluantă este mașina, și nu doar de perioada de valabilitate aleasă, așa cum este acum. Schimbarea vine odată cu o reformă legislativă mai amplă a sistemului de taxare rutieră.

De la 1 octombrie 2026, urmează să intre în vigoare TollRo, un nou sistem de taxare pe kilometru pentru vehiculele de marfă. Odată cu aceasta vor exista mai multe schimbări pentru toți șoferii care folosesc șoselele din România.

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Noi tarife de rovinietă de la 1 octombrie

Ca parte a aceluiași pachet legislativ care introduce și TollRo vine și modificarea tarifelor de rovinietă.

Noile tarife de taxele de drum urmează și ele principiul „poluatorul plătește”, potrivit motivării proiectului de lege prin care au fost aprobate.

Noutatea principală pentru șoferii de autoturisme și utilitare ușoare este că, pentru prima dată, rovinieta nu mai are un tarif unic pe categorie de vehicul, ci variază și în funcție de norma de poluare Euro a acestuia.

Un vehicul electric sau încadrat în norma Euro VI va plăti cel mai mic tarif, în timp ce unul cu norma Euro III sau mai veche va plăti cu aproximativ 25% mai mult pentru aceeași perioadă de valabilitate.

Guvernul anunța că estimează, pentru rovinietă și TollRo la un loc, încasări de aproximativ 1,1 miliarde de lei doar în primele trei luni de aplicare, din octombrie până în decembrie 2026.

Tarife rovinietă octombrie 2026 – Autoturisme și microbuze (până la 9 locuri)

Perioadă ElectricE / Euro VI Euro IV–V Euro III–0 1 zi 22 lei (+19,6%) 26 lei (+41,3%) 29 lei (+57,6%) 10 zile 30 lei (−4,9%) 35 lei (+10,9%) 39 lei (+23,6%) 30 zile 48 lei (−3,9%) 55 lei (+10,1%) 62 lei (+24,1%) 60 zile 76 lei (−3,7%) 87 lei (+10,3%) 99 lei (+25,5%) 12 luni 254 lei (−3,4%) 292 lei (+11,1%) 330 lei (+25,5%)

Tarife rovinietăă pentru alte categorii de vehicule sub 3,5 tone – intervale min–max (Electrice/Euro VI – Euro III–0)

Categorie 1 zi 10 zile 30 zile 60 zile 12 luni Autoutilitare ≤3,5 t 52–67 lei 69–90 lei 110–143 lei 173–225 lei 579–753 lei Autbuze 9–23 locuri 173–225 lei 231–301 lei 366–477 lei 579–753 lei 1.931–2.510 lei Autobuze peste 23 locuri 306–397 lei 408–530 lei 646–839 lei 1.020–1.326 lei 3.400–4.420 lei

Cât de scumpe vor fi noile rovinietă față de cele din prezent

Comparativ cu tarifele aflate acum în vigoare – cele afișate oficial de CNAIR pentru septembrie 2026, calculate la cursul de 5,2584 lei/euro – diferența cea mai vizibilă nu este neapărat suma în sine, ci faptul că, pentru prima dată, prețul rovinietei depinde de cât de poluantă este mașina.

Practic, în prezent, un autoturism plătește un tarif unic, indiferent de vechime: 49,95 lei pentru 30 de zile sau 262,92 lei pentru un an.

De la 1 octombrie, aceleași perioade vor costa 48, respectiv 254 de lei pentru mașinile electrice sau încadrate în norma Euro VI – practic aceeași sumă, chiar ușor mai mică, dar 55, respectiv 292 de lei pentru cele Euro IV-V, și 62, respectiv 330 de lei pentru cele Euro III sau mai vechi.

Diferența devine mai clară în procente:

pentru rovinieta de 30 de zile, un șofer cu mașină Euro IV-V va plăti cu circa 10% mai mult decât acum

unul cu mașină Euro III sau mai veche, cu aproape 24% mai mult.

același tipar se păstrează la rovinieta de 60 de zile și la cea anuală – cea mai cumpărată de șoferii care circulă frecvent – unde scumpirea ajunge la 25% pentru mașinile mai vechi.

Rovinieta de o zi, scumpire pentru toată lumea

Singura excepție notabilă este rovinieta de o zi, la care chiar și proprietarii de mașini Euro VI sau electrice vor plăti cu aproape un sfert mai mult decât tariful actual – maie xact 22 de lei față de 18,4 lei în prezent.

Parcul auto românesc este, potrivit datelor citate de industria auto, al doilea cel mai vechi din Uniunea Europeană, cu o vârstă medie de aproximativ 16,5 ani, iar aproape jumătate dintre mașinile înmatriculate în ultimii ani nu depășesc norma Euro 4.

Dispar și taxele de pod

Odată cu reforma sistemului de taxare rutieră, dispar și tarifele de trecere percepute separat la anumite poduri peste Dunăre.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a confirmat pentru HotNews că abrogarea OG 15/2002 – ordonanța care a reglementat timp de peste două decenii atât rovinieta, cât și tarifele de trecere pe rețeaua de drumuri naționale – atrage automat și anularea acestor taxe.

Este vorba, în primul rând, despre taxa de pod de la Fetești, respectiv cea de la Giurgeni-Vadu Oii (traversarea peste brațul Borcea al Dunării, pe DN2A), precum și despre taxa de pe Podul Prieteniei, de la Giurgiu spre Ruse.

Taxa percepută pe sens invers, dinspre Ruse spre Giurgiu este colectată de autoritățile din Bulgaria și va rămâne în vigoare.

La fel va rămâne în vigoare și taxa de traversare a podului Calafat – Vidin, un pod construit de către partea bulgărească.