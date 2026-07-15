Noile cifre ale creșterii economice din China nu sună bine și dezvăluie un fenomen îngrijorător pentru Beijing

Economia Chinei a înregistrat în al doilea trimestru cel mai lent ritm de creștere din ultimii peste trei ani, consumul slab al gospodăriilor private umbrind performanțele solide din sectorul manufacturier și din domeniul exporturilor și intensificând îngrijorările cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a modelului său de creștere dezechilibrat, scriu Reuters și New York Times.

Cu o valoare de 4,3%, creșterea produsului intern brut (PIB) în perioada aprilie-iunie în China a încetinit față de nivelul de 5,0% înregistrat în primul trimestru, situându-se sub limita inferioară a țintei anuale a Chinei, cuprinsă între 4,5% și 5,0%.

Analiștii au avertizat cu privire la dezechilibrele din economie – și din societate.

Deși fabricile din China produc în ritm alert cipuri și mașini electrice pentru a răspunde cererii în creștere la nivel mondial în domeniul inteligenței artificiale și al produselor de economisire a energiei, mulți chinezi trăiesc tot mai greu în propria țară.

Economia, au observat analiștii, se împarte tot mai mult între cei relativ puțini care beneficiază de rolul Chinei în boom-ul global al inteligenței artificiale și restul populației.

Datele exercită o presiune suplimentară asupra Beijingului pentru adoptarea unor măsuri de stimulare suplimentare.

Cu toate acestea, mulți analiști susțin că reuniunea de la sfârșitul lunii iulie a Biroului Politic al Partidului Comunist, urmărită cu mare atenție, nu va anunța măsuri majore, din cauza îngrijorărilor legate de creșterea vertiginoasă a datoriei.

O dependență copleșitoare de cererea globală

Economiștii susțin că provocarea cea mai mare nu este ritmul de creștere, ci structura acesteia.

Datele publicate miercuri au arătat că vânzările cu amănuntul au crescut cu 1,0% în iunie, iar producția industrială s-a extins cu 5,3% – ceea ce sugerează o dependență copleșitoare de cererea globală de produse manufacturate, într-un moment în care partenerii comerciali se plâng de dezechilibrele Chinei, iar războiul din Iran afectează economia mondială.

Jane Hou, care conduce o afacere de import de mărfuri europene în estul Chinei, a declarat pentru Reuters că veniturile sale s-au redus aproximativ la jumătate de la începutul anului, pe măsură ce vânzările firmei sale au scăzut.

Un apartament pe care îl închiriază stă fără chiriaș de mai bine de șase luni – o reflectare a ofertei excesive uriașe de locuințe din China și a crizei imobiliare prelungite.

„Economisesc tot ce pot”

„În afară de cheltuielile necesare pentru alimente, economisesc tot ce pot”, a spus Hou. „Nu am cumpărat niciun articol de îmbrăcăminte în ultimele șase luni”, a spus el.

Cu toate acestea, economia a crescut cu 4,7% în perioada ianuarie-iunie, în limitele țintei, reducând urgența adoptării unor măsuri de stimulare majore.

Zhiwei Zhang, economist-șef la Pinpoint Asset Management, a spus că îndoiește că Biroul Politic va da semnalul pentru un deficit bugetar mai mare, având în vedere că exporturile rămân, deocamdată, puternice.

„Guvernul pare reticent să cheltuiască resurse bugetare și să acumuleze datorii”, a spus Zhang.

„Există un consens general în rândul factorilor de decizie și al cercetătorilor că China trebuie să stimuleze cererea internă. Dar nu există un consens cu privire la modul în care să se facă acest lucru”, a spus el.

Zeci de milioane de oameni au ieșit din sectorul formal al muncii și au intrat în economia gig

Pe plan intern, salariile nu au ținut pasul cu evoluția generală a economiei, înregistrând chiar scăderi în unele sectoare.

Supracapacitatea industrială, taxele vamale impuse de SUA și războaiele prețurilor dintre producători au alimentat restructurările din fabrici, în timp ce cererea slabă și adoptarea accelerată a inteligenței artificiale au încetinit crearea de locuri de muncă pentru angajații cu funcții administrative.

Recesiunea din sectorul imobiliar a erodat averea gospodăriilor și a frânat ocuparea forței de muncă în construcții începând din 2021. Datele au arătat că investițiile imobiliare s-au contractat cu 18% față de aceeași perioadă a anului trecut în primele șase luni, în timp ce prețurile locuințelor au înregistrat, de asemenea, o scădere.

În acest timp, zeci de milioane de oameni au ieșit din sectorul formal al muncii și au intrat în economia gig, lucrând acum pentru platforme de transport și livrări, cu program prelungit, salarii mici și beneficii de securitate socială inadecvate.

Efectele războiului din Iran au afectat și ele gospodăriile chineze, creșterea prețurilor la combustibil determinându-le să folosească mai puțin mașina și avionul, într-un moment în care mulți erau deja îngrijorați de situația economică și optau să economisească mai mult.

China a atenuat impactul creșterii costurilor combustibilului prin controlul prețului la pompă, însă costul alimentării pentru șoferi este încă cu procente de două cifre mai mare decât în urmă cu un an.

Investițiile au scăzut

Investițiile sunt, de asemenea, în scădere.

Administrațiile locale, care au reprezentat un motor cheie al investițiilor în sectorul manufacturier și în infrastructură și care sunt adesea acuzate că au creat o capacitate de producție excesivă și au alocat greșit resursele în acest proces, se află acum sub presiune să reducă costurile.

Emma Cheng, o asistentă medicală în vârstă de 28 de ani din Guilin – un oraș important din Guangxi, una dintre provinciile cu o situație fiscală mai precară din China – a declarat pentru Reuters că venitul ei „a scăzut dramatic”, deoarece sectorul medical local este subfinanțat.

„În trecut, îmi luam abonamente la sala de sport, carduri la saloanele de înfrumusețare, abonamente la Tencent Video și îmi înlocuiam telefonul sau iPad-ul”, a spus Cheng. „Acum nu mai îndrăznesc să cheltuiesc bani pe astfel de lucruri”, a spus ea.

Investițiile Chinei în active fixe s-au redus cu 5,7% față de aceeași perioadă a anului trecut în ianuarie-iunie, chiar și investițiile din sectorul de stat înregistrând o scădere de 2,3%.

„Principalul factor care frânează cifra de creștere globală provine din adâncirea recesiunii activității de investiții interne”, a declarat Andy Ji, analist la ITC Markets.

„În ansamblu, un motor industrial bazat pe tehnologie de vârf, care funcționează în paralel cu prăbușirea consumului intern și a investițiilor, evidențiază cu claritate dinamica de creștere profund inegală a economiei.”

Exporturile rămân solide, dar și aici există semne de întrebare

Responsabilitatea de a stimula creșterea economică revine din ce în ce mai mult exporturilor.

Datele comerciale publicate marți au arătat că, până în prezent, cererea externă compensează slăbiciunea internă a Chinei, exporturile depășind așteptările cu o creștere de 27%, pe fondul boom-ului global al inteligenței artificiale (AI).

Acest lucru a reflectat, în parte, anticiparea achizițiilor de către comercianții cu amănuntul din SUA, care au dorit să-și asigure stocurile pentru vânzările de Black Friday și de Crăciun înainte de majorările tarifare preconizate pentru sfârșitul acestui an, au declarat reprezentanții companiilor de transport maritim.

Vizita președintelui american Donald Trump în China, din luna mai, a menținut ideea detensionării relațiilor dintre cele două mari puteri mondiale, însă relațiile comerciale dintre acestea rămân fragile.

Taxa vamală universală de 10% impusă de Washington în februarie, după ce Curtea Supremă a declarat ilegale unele taxe anterioare, expiră pe 24 iulie, dar se preconizează pe scară largă că va fi înlocuit cu taxe mai mari.

Reprezentantul comercial al SUA a propus o taxă vamală de 12,5% asupra importurilor din China și din alte țări, în urma unei anchete privind munca forțată, pe care Beijingul o neagă, iar o decizie finală este așteptată în lunile următoare.

UE face eforturi pentru a-și proteja economia

În plus, Uniunea Europeană, al cărei deficit comercial cu China a fost, în medie, de 1 miliard de dolari pe zi anul trecut, depune eforturi pentru a consolida măsurile de protecție a complexului său industrial împotriva concurenței chineze.

Iar reaprinderea conflictului dintre SUA și Iran alimentează incertitudinea cu privire la creșterea economică globală.

Larry Hu, economistul-șef pentru China al Macquarie Group, a declarat că Beijingul nu are prea multe motive să se bazeze pe cererea externă în acest moment.

„Ceea ce va determina schimbarea situației actuale este eșecul exporturilor”, a spus Hu. „Când exporturile vor încetini, pentru a atinge în continuare ținta de creștere, guvernul va pune un accent mai mare pe cererea internă”, a spus el.

Economia se împarte între cei care beneficiază de rolul Chinei în boom-ul AI și restul populației

Pe măsură ce economia se împarte între cei relativ puțini care beneficiază de rolul Chinei în boom-ul global al inteligenței artificiale și restul populației, această diviziune are un impact profund asupra țesutului social al țării, scrie New York Times.

Prăbușirea pieței imobiliare din China a dus la pierderea locurilor de muncă în sectorul construcțiilor pentru peste 14 milioane de oameni.

Mulți dintre acești muncitori și-au cumpărat apartamente în orașe mai mici, departe de zonele în care se concentrează bogăția generată de inteligența artificială, care ar putea revigora anumite segmente ale pieței imobiliare.

„Boom-ul inteligenței artificiale nu aduce beneficii oamenilor obișnuiți din China, deoarece această prioritate – orientarea industrială către tehnologia de vârf și semiconductori – generează, de fapt, șomaj structural și subocupare”, a declarat Dan Wang, directoarea pentru China a Eurasia Group, o firmă de consultanță.

Mai mult, a spus Wang, creșterea venitului disponibil este acum mai mică decât creșterea economică. Dacă această tendință continuă, a remarcat ea, „asta înseamnă că venitul național este distribuit în mod inegal, în favoarea guvernului și a companiilor, și nu a consumatorilor”.

Pe forumurile de pe internet, cumpărătorii împărtășesc sfaturi despre cum să economisească.

Utilizatorii împărtășesc sfaturi despre „perioadele de reflecție pentru coșul de cumpărături” sau despre lăsarea articolelor neesențiale în coș timp de trei zile înainte de a decide să le cumpere.

Alții încurajează înlocuirea mărcilor străine de cosmetice cu alternative locale mai ieftine și folosirea loțiunii pentru bebeluși în locul produselor de îngrijire a pielii.

„Cumpără ce e potrivit, nu ce e scump”, a postat recent un utilizator pe rețeaua de socializare Weibo.

În tot acest timp, vânzările au continuat să scadă pentru produse atât de diverse precum cosmeticele și automobilele.

Pentru categorii precum mașinile, scăderea recentă a fost accentuată de încetarea unei politici de stimulare a achizițiilor.