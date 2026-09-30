Noile reguli și filtrele rambursării TVA. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească contribuabilii, consistent modificate

În Monitorul oficial a fost publicat OpANAF nr.1123 din 2026 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare. „Rambursarea TVA presupune o analiză de risc realizată în mod automat prin centralizarea sistemelor deținute de Autoritatea fiscala (SAFT-T RO-E-FACTURA, RO-E-TRANSPORT, etc). Scopul actului normativ este de a preîntâmpina rambursările necuvenite de TVA”, explică Adrian Bența, auditor și consultant fiscal.

Dreptul la rambursările de TVA în favoarea contribuabililor ce înregistrează TVA deductibilă mai mare decât TVA colectată este un drept fundamental reglementat de art. 303 din Codul fiscal.

Procedura efectivă și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească contribuabilii sunt reglementate prin OpANAF nr. 352/2020 ce a fost amplu modificat prin OpANAF 1123/2026 privind soluționarea deconturilor de TVA cu sumă negativă.

Pentru a se înțelege modificările, Bența a realizat o sinteză a reglementărilor anterioare și a modificărilor recent introduse în legislație, astfel:

Obiectul reglementării și cadrul normativ corelat

​ OPANAF nr. 352/2022 a stabilit instrucțiunile inițiale privind aplicarea procedurii generale de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, formalizând regula generală conform căreia rambursarea se realizează:

a stabilit instrucțiunile inițiale privind aplicarea procedurii generale de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, formalizând regula generală conform căreia rambursarea se realizează: Cu control fiscal ulterior (regula generală aplicabilă persoanelor impozabile);

(regula generală aplicabilă persoanelor impozabile); Cu inspecție fiscală anticipată (ca excepție, în funcție de profilul de risc fiscal).

(ca excepție, în funcție de profilul de risc fiscal). ​OPANAF nr. 1223/2026 reglementează ajustările procedurale necesare alinierii la sistemele integrate de digitalizare (SAF-T / D406, RO e-Factura, RO e-Transport), optimizând fluxul administrativ intern și criteriile specifice prin care administrația fiscală încadrează cererile în categorii de risc.

​Clasificarea riscului fiscal și mecanismul de triere automată

​Stabilirea tipului de control (anticipat sau ulterior) se bazează pe analiza de risc automată operată de aplicația informatică a ANAF:

​ Risc fiscal mic: ​Decontul de TVA cu opțiune de rambursare se soluționează prin emiterea automată a Deciziei de rambursare a TVA fără inspecție anticipată. ​Soluționarea are loc direct în termenul standard prevăzut de Codul de procedură fiscală (45 de zile calendaristice de la depunere).

​ Risc fiscal mediu: ​Decontul este analizat pe baza documentelor justificative solicitate punctual contribuabilului, păstrându-se regula rambursării cu control ulterior, cu excepția cazului în care apar neconcordanțe majore nerezolvate.

​ Risc fiscal mare: ​Declanșează în mod obligatoriu procedura de inspecție fiscală / control anticipat înainte de emiterea oricărei decizii de rambursare.



​Criterii de încadrare la risc fiscal mare și excepții de la controlul ulterior

​Preluând și consolidând reperele din OPANAF nr. 352/2022, următoarele categorii de solicitări intră obligatoriu pe traseul de control fiscal anticipat:

​Infracțiuni sau fapte în cazierul fiscal: Contribuabilul sau reprezentanții săi legali au înscrise fapte de natură fiscală/infracțională. ​Insolvență sau procedură de lichidare: Societatea se află în stare de insolvență sau dizolvare/lichidare voluntară ori judiciară. ​Comportament fiscal neconform: ​Există indicii privind implicarea în circuite comerciale de tip fraudă carusel.

​Contribuabilul înregistrează discordanțe semnalate de controale antifraudă sau alte structuri de inspecție. ​Primul decont cu sumă negativă depus: Societăți nou-înființate fără istoric operațional consistent care solicită sume semnificative depășind plafoanele de risc prestabilite. ​Nedepunerea declarațiilor obligatorii: Nedepunerea la termen a declarațiilor fiscale recurente (D112, D300, D390, D394, D406).

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​4. Integrarea Fluxurilor Digitale (SAF-T, RO e-Factura, RO e-Transport)

​Elementul cheie introdus prin actualizările anului 2026 vizează valorificarea surselor primare de date digitale:

​ Corelarea analitică a achizițiilor: Datele raportate prin decontul de TVA (D300) sunt verificate încrucișat automat cu facturile primite prin sistemul RO e-Factura și fișierele de audit SAF-T (D406).

Datele raportate prin decontul de TVA (D300) sunt verificate încrucișat automat cu facturile primite prin sistemul RO e-Factura și fișierele de audit SAF-T (D406). ​ Diminuarea sarcinii administrative: Pentru contribuabilii cu grad ridicat de conformare digitală (fără discrepanțe între D300, D394 și e-Factura), timpul efectiv de soluționare se reduce substanțial, analiza de risc fiind parcursă instantaneu.

Pentru contribuabilii cu grad ridicat de conformare digitală (fără discrepanțe între D300, D394 și e-Factura), timpul efectiv de soluționare se reduce substanțial, analiza de risc fiind parcursă instantaneu. ​Alertă de discordanță automată: Apariția unor diferențe între TVA colectată/dedusă din declarație și totalurile din e-Factura direcționează automat decontul din zona de risc scăzut în cea de risc mediu/mare.

Adrian Benta – consultant, Foto: StartupCafe.ro

​5. Procedura Administrativă Pas cu Pas la Nivelul Organului Fiscal

Depunere Decont D300 cu opțiune de rambursare]

▼

[Analiză de Risc Informatică]

┌───────────┴───────────┐

▼ ▼

[Risc Mic/Mediu] [Risc Mare]

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[Aprobare Decizie Risc] [Deschidere Inspecție Fiscală Anticipată]

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[Emitere Decizie Rambursare] [Raport Inspecție + Decizie Impunere/Rambursare]

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[Control Ulterior – Eșantion] [Lichidare

Emiterea fișei de calcul și a deciziei: Structura de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA (Formular 230), corelată cu Nota internă privind calculul sumelor certe de plată.

Structura de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA (Formular 230), corelată cu Nota internă privind calculul sumelor certe de plată. ​ Compensarea creanțelor fiscale: Înainte de virarea efectivă a sumelor în contul bancar al societății, organul fiscal efectuează obligatoriu compensarea cu eventualele obligații fiscale restante datorate la bugetul general consolidat.

Înainte de virarea efectivă a sumelor în contul bancar al societății, organul fiscal efectuează obligatoriu compensarea cu eventualele obligații fiscale restante datorate la bugetul general consolidat. ​Restituirea diferențelor: Suma rămasă după compensare se transferă prin unitatea Trezoreriei Statului în contul indicat de beneficiar.

​Tratamentul Notificărilor și Dreptul la Apărare al Contribuabilului

​În cazurile de risc mediu sau discordanțe procedurale, organul fiscal transmite contribuabilului o notificare de clarificare prin Spațiul Privat Virtual (SPV).

prin Spațiul Privat Virtual (SPV). ​Contribuabilul beneficiază de un termen legal (de regulă 5 până la 10 zile lucrătoare) pentru transmiterea documentelor justificative sau rectificarea erorilor materiale din declarații.

​Neclarificarea aspectelor semnalate determină refuzul parțial sau total al sumei supuse rambursării ori trecerea dosarului în regim de inspecție anticipată.

Programarea Inspecțiilor Ulterioare

​Soluționarea cu control ulterior nu echivalează cu definitivarea stării de fapt fiscale.

​Toate dosarele soluționate cu control ulterior rămân în baza de selecție pentru inspecția fiscală pe perioada termenului general de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale (5 ani).

​Selecția pentru controlul ulterior se realizează periodic, prin proceduri aleatorii sau ponderate de apariția unor indicatori de risc post-rambursare.

Impact Operațional și Recomandări pentru Contribuabili