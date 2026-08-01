Nou atac cu rachete balistice asupra Kievului: „A fost o noapte de iad”. Bilanțul tragic anunțat de primarul Klitschko

Rusia a atacat în primele ore ale zilei de sâmbătă cu rachete balistice capitala Ucrainei, Kiev ucigând cel puțin nouă persoane și rănind alte 28, printre care patru copii, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko, citat de Reuters.

Potrivit corespondenților agenției de presă din Kiev, peste o duzină de explozii au zguduit orașul.

„A fost o noapte de iad la Kiev”, a spus ministrul de externe Andrii Sîbiha.

„Nefiind în măsură să-și atingă obiectivele pe câmpul de luptă, Rusia își intensifică atacurile aeriene și actele de terorism împotriva civililor. Ucraina are nevoie urgentă de sisteme suplimentare de apărare aeriană și antirachetă, precum și de rachete de interceptare”, a scris el pe X.

„M-am uitat la telefon, era ora 1:30 și se auzeau sirenele; eram întinsă în pat, îmbrăcată, și m-am ridicat imediat. Imediat au început exploziile – bum, bum”, a povestit Nadiia Komarova, portăreasa de 68 de ani de la un bloc de apartamente din Kiev.

„Tavanele noastre au început să se spargă. Fereastra mea de aici este spartă, iar totul a căzut înăuntru”, a declarat ea pentru Reuters.

Al doilea atac major din ultimele zile

Atacurile au avut loc la două zile după ce o rachetă de croazieră, despre care se bănuiește că ar fi fost lansată de Rusia, a aterizat în Polonia în timpul unui atac de amploare asupra Ucrainei.

Atacul de joi a provocat moartea a nouă persoane, printre care șase membri ai unei familii dintr-un sat situat în apropierea orașului Krivoi Rog.

În Kiev, au izbucnit incendii în tot orașul și s-au semnalat întreruperi de curent în unele zone.

Klitschko a declarat că o clădire de locuințe din districtul Shevchenkivskyi a fost parțial distrusă, blocând oameni în interior. Etajele întâi și al doilea ale clădirii avariate s-au prăbușit parțial, a spus el. De asemenea, au luat foc și câteva depozite, a adăugat el.

Russia killed nine people and injured 28 more, including four children, in Kyiv overnight.



It was a massive attack involving dozens of ballistic missiles.



Civilian infrastructure was heavily damaged across multiple districts of the city.



📹: Horrific aftermath of Russia's… https://t.co/2JTa5lyk7U pic.twitter.com/Kn8wfmptmV — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 1, 2026

Rusia și-a intensificat atacurile asupra capitalei în ultimele luni, în timp ce Ucraina se confruntă cu o lipsă cronică de sisteme de apărare aeriană capabile să doboare rachetele balistice, care se deplasează cu o viteză de câteva ori mai mare decât cea a sunetului.