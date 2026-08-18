Nou fond de 500 milioane dolari, lansat de echipa fondatorului Revolut, Nik Storonsky, pentru finanțarea startup-urilor tech

Firma de investiții QuantumLight, lansată de miliardarul britanic de origine rusă Nikolay Storonsky, cofondator și CEO al gigantului bancar digital Revolut, a strâns un nou fond de capital de risc, în valoare totală de 500 de milioane de dolari, pentru finanțarea startup-urilor de tehnologie, potrivit Sifted,citată de StartupCafe.

Acesta este cel de-al doilea fond de investiții lansat de QuantumLight și a fost suprasubscris, după cum a anunțat CEO-ul firmei de investiții, Ilya Kondrashov, citat de publicația britanică.

Astfel, Fondul II al QuantumLight este de două ori mai mare decât primul fond, care fusese închis de această firmă de investiții în mai 2025.

Lansată din anul 2023, de Nik Storonsky, firma de capital de risc QuantumLight a investit deja în startup-uri de tehnologie cu rezonanță, printre care și „unicornul” Arena, co-fondat de miliardarul român Ion Stoica, în SUA. Denumit inițial LMArena, startup-ul a dezvoltat o platformă online pentru măsurarea și compararea avansului diverselor modele de inteligență artificială.

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