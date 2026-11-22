Compania austriacă de energie regenerabilă Kraftfeld Energy, cu proiecte de peste 1 GW aflate în diferite stadii de dezvoltare în România, va primi acum aviz de la ANRE pentru o nouă investiție, anunțată anterior de Profit.ro.

Compania va realiza, prin filiala PVP CORVUS, noi capacități de producere a energiei electrice și o instalație de stocare a energiei adăugate acesteia Centrala Electrică Fotovoltaică cu Instalație de Stocare a energiei electrice (CEF+IS) Gârla Mare 1 (Mehedinți).

În primăvară, Profit.ro a anunțat că austriecii au cooptat fondul sloven de investiții ALFI Green Fund într-un proiect hibrid de 126 MW/200 MWh amplasat în comuna Gârla Mare, județul Mehedinți, pentru care au obținut o finanțare de 90 de milioane de euro, aranjată de Raiffeisen Bank International.

Proiectul, amplasat în comuna Gârla Mare, județul Mehedinți, include o centrală fotovoltaică de 126 MW și un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 200 MWh.

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