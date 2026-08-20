Nou jucător de top în România: Furnizor german de servicii IT, listat la bursa din Frankfurt, a deschis un hub în Cluj-Napoca

q.beyond, furnizor german de servicii IT, listat la bursa din Frankfurt, a intrat în România, în cadrul strategiei de expansiune pe piețele internaționale, confirmând astfel informațiile anunțate anterior de Profit.ro.

Compania, cu sediul la Köln și operațiuni în Germania, Spania, Letonia, India și SUA, va deschide un centru de servicii la Cluj-Napoca, unde va transfera, inițial, o parte din serviciile de asistență 24/7, combinate cu inteligența artificială (AI), anunța în primăvară Profit.ro.

Informațiile obținute acum de Profit.ro relevă că hub-ul de nearshoring a fost deschis în Cluj-Napoca, fiind începute operațiunile.

Evenimentul a avut loc în prezența CEO-ului q.beyond, Thies Rixen, și a echipei de management a companiei.

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