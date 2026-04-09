Nou val de frig în România: Nicio regiune nu scapă de ploi și vânt. Anunț de ultimă oră al ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis, joi, o avertizare de vreme rece, precipitaţii şi intensificări ale vântului, valabilă în întreaga ţară, până sâmbătă dimineaţa.

Pe parcursul zilei de joi, temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte, local vor fi rafale de peste 50…70 km/h.

Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3…6 cm.

Informare de vreme rece, precipitaţii şi intensificări ale vântului în întreaga ţară, valabilă în perioada 9 aprilie, ora 10:00 – 11 aprilie, ora 10:00. Harta ANM.

La munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5…10 cm).

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă.

Cum va fi vremea în București

Vremea va fi deosebit de rece, cu valori termice mai mici decât cele specifice perioadei din calendar în zona Municipiului București, în următoarele zile, informează ANM, în prognoza specială, publicată joi.