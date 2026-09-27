Nouă alertă aeriană la graniță, în Tulcea. Au fost ridicate două F-16 / Precizările MApN

O ţinta aeriană a fost detectată duminică seară la graniţa cu Ucraina, populaţia din zona de nord a județului Tulcea fiind avertizată să se adăpostească. Potrivit MApN, ținta urmărită a intrat în spaţiul aerian al României, evoluând de-a lungul graniţei, iar semnalul acesteia a dispărut de pe radare după 10 minute.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat în cursul serii că sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o ţintă aeriană ce evolua la nord de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Borcea, pentru monitorizarea situaţiei.

De asemenea, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, iar la ora 20.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

„Conform datelor radar, ţinta aeriană a intrat în spaţiul aerian al României prin zona Ceatalchioi si a evoluat de-a lungul graniţei, iar semnalul acesteia a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute în proximitatea localităţii Somova”, au afirmat reprezentanţii MApN.

MApN a anunţat ulterior că alerta aeriană a încetat la ora 22.05.

Totodată, o echipă specializată a MApN se va deplasa, luni dimineaţă, pentru cercetarea zonei.

ISU Tulcea a informat că în urma alertei au fost recepţionate în dispecerat trei apeluri care semnalau faptul că aud avioane de vânătoare şi solicitau informaţii.