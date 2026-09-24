Nouă alertă la graniță din cauza dronelor. Două avioane de vânătoare F-18 trimise în misiune

MApN a anunțat că în noaptea de miercuri spre joi sistemul de supraveghere al armatei a detectat un grup de drone care evoluau în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 04.41 a fost transmis un mesaj RO-Alert, conform Ministerului Apărării.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației.

Alerta aeriană a încetat la ora 05.44.

MApN a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.