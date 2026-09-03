Noua autostradă care urmează să plece din București. Are șapte variante de traseu și va lega Capitala de un punct vital pentru turiști

Şapte variante de traseu sunt în analiză pentru Autostrada Bucureşti – Giurgiu, primul drum de mare viteză care se proiectează la frontiera României cu Bulgaria, informează joi Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR), scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al companiei, proiectantul acestui drum strategic a transmis CNIR variantele de traseu, fiind asigurată conexiunea cu Podul Giurgiu-Ruse 2 şi autostrada Ruse-Veliko Târnovo, care se construieşte la sudul Dunării.

„Pentru propunerile de traseu analizate a fost stabilit punctul de final, corelat cu autostrada în lucru din Bulgaria şi sunt prevăzute conexiuni cu autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti, A0 Autostrada Bucureştiului şi A2 Autostrada Soarelui, dar şi cu viitoare investiţii precum A6 Bucureşti – Alexandria”, se arată în comunicat.

Conexiuni cu restul autostrăzilor care pornesc din București

Drumul de mare viteză Bucureşti – Giurgiu va asigura: conexiuni moderne cu autostrăzile care pornesc din Bucureşti, transport la standarde europene între Capitală şi municipiul Giurgiu/PTF Giurgiu – Ruse, mai multă siguranţă în trafic şi reducerea poluării.

„În urma analizei multi-criteriale de traseu (AMC1), din studierea condiţiilor de teren, a legăturilor de trafic asigurate, dar şi având în vedere criteriile tehnice, economice şi de mediu, Compania Naţională de Investiţii Rutiere va selecta, pentru a fi analizate în etapa următoare, AMC2, primele două variante care vor obţine cel mai bun punctaj”, precizează reprezentanţii CNIR.

Proiectantul este Asocierea Activ Proiectare Infrastructură (lider) – Emay Uluslararasi Muhendislik ve Muşavirlik Anonim Şirketi.

Valoarea contractului este de 33 milioane de lei, iar durata de 18 luni.

Construcţia autostrăzii Ruse-Veliko Târnovo, tronsonul dintre Ruse şi Biala, inclusiv varianta de ocolire Biala, face progrese şi este programată să se finalizeze până la sfârşitul anului 2028, a declarat, pe 31 august, ministrul bulgar al Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice, Ivan Şişkov, în timpul unei vizite pe şantier în apropierea satului Peychinovo, regiunea Ruse, transmite BTA.

Autostrada Ruse-Veliko Târnovo, cu o lungime de 132,84 km, cuprinde trei secţiuni: Ruse-Biala (40,14 km), pentru care există un proiect tehnic, proceduri de expropriere şi o autorizaţie de construcţie; varianta de ocolire Biala (35,4 km), unde construcţia a început în decembrie 2023; şi Biala-Veliko Târnovo (57,2 km), pentru care Agenţia pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria (RIA) a lansat, în martie 2025, o procedură de achiziţii pentru concepţie şi construcţie. Atribuirea contractului în valoare de aproape 1,5 miliarde de euro a fost suspendată în luna august din cauza neregulilor din metodologia de evaluare a ofertelor, care nu au putut fi remediate fără modificarea condiţiilor de licitaţie.