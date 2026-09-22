Noua cale de acces GREENFIELD Băneasa avansează conform planificării. Lucrările pe terenul IMPACT au depășit 50%

Noua cale de acces, care va conecta cartierul GREENFIELD Băneasa de rețeaua rutieră din nordul Capitalei, continuă să avanseze conform planificării asumate de IMPACT Developer & Contractor. În prezent, proiectul a ajuns la un stadiu general de execuție de aproximativ 20%, în timp ce lucrările realizate pe terenul aflat în proprietatea dezvoltatorului au depășit pragul de 50%.

Noul drum, realizat integral din investiția IMPACT Developer & Contractor, va asigura o legătură suplimentară între GREENFIELD Băneasa, breteaua DNCB din zona Podului Hobanat și principalele axe de mobilitate din nordul Bucureștiului, inclusiv viitoarea magistrală de metrou M6.

O etapă în care progresul devine vizibil

În ultimele săptămâni, lucrările s-au concentrat pe dezvoltarea structurii rutiere și pe realizarea elementelor care definesc forma finală a drumului.

Au continuat amenajările necesare colectării și gestionării apelor pluviale, iar în paralel au fost executate succesiv straturile structurii rutiere, până la stratul de uzură din beton asfaltic, fiecare etapă fiind însoțită de verificări și testări care confirmă respectarea cerințelor de calitate prevăzute în proiect.

Tot în această perioadă au fost realizate trotuarele și au fost montate bordurile. Astfel, poate fi observată deja configurația viitoarei căi de acces.

Peste jumătate din lucrările de pe terenul IMPACT sunt finalizate

Pe tronsonul de aproximativ 216 metri realizat pe terenul IMPACT, lucrările au depășit 50%, un prag care marchează finalizarea unei părți importante din componentele aflate în responsabilitatea directă a dezvoltatorului, iar forma viitoarei căi de acces este deja vizibilă.

Acest progres confirmă respectarea calendarului de execuție și reflectă ritmul constant al lucrărilor desfășurate în șantier. Procentul general de realizare trebuie privit prin prisma întregii investiții, care include și etape cu un grad ridicat de complexitate tehnică și procedurală.

Urmează cele mai complexe componente ale proiectului

Pe măsură ce lucrările executate pe terenul dezvoltatorului avansează, proiectul se apropie de etapele care vor avea cel mai ridicat nivel de complexitate.

În perioada următoare vor continua activitățile necesare conectării la infrastructura administrată de CNAIR, etapă esențială pentru integrarea noii căi de acces în rețeaua rutieră existentă.

De asemenea, proiectul va intra în faza de traversare a celor două linii de cale ferată, cea mai complexă componentă a întregii investiții. Aceasta presupune lucrări de infrastructură și suprastructură feroviară, sisteme de semnalizare și siguranță, instalații interioare și exterioare, echipamente de supraveghere video și lucrările finale necesare punerii în funcțiune. Această etapă a fost prevăzută încă din faza de proiectare și reprezintă unul dintre elementele cheie pentru punerea în funcțiune a noii conexiuni.

Termenul de finalizare rămâne neschimbat

Evoluția lucrărilor este în linie cu planificarea asumată de IMPACT Developer & Contractor, iar termenul de finalizare rămâne 31 decembrie 2026.

După primele luni în care atenția s-a concentrat pe realizarea infrastructurii și a fundației viitorului drum, proiectul intră într-o etapă în care forma finală a noii căi de acces devine tot mai vizibilă. Cu peste jumătate din lucrările de pe terenul IMPACT deja realizate, noua cale de acces GREENFIELD Băneasa continuă să avanseze conform calendarului stabilit.

Noua cale de acces va contribui la îmbunătățirea conectivității cartierului GREENFIELD Băneasa și în distribuirea mai eficientă a fluxurilor de trafic din zonă. Prin realizarea legăturii directe cu breteaua DNCB din dreptul Podului Hobanat, proiectul va oferi o alternativă suplimentară de intrare și ieșire din cartier, contribuind la fluidizarea circulației și la integrarea mai bună a comunității în rețeaua de mobilitate din nordul Capitalei. Totodată, noua conexiune va facilita accesul către principalele artere rutiere din zonă și către viitoarea magistrală de metrou M6.

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Articol susținut de Greenfield