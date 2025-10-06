Noua ediție TEZAUR vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,85%

Ministerul Finanțelor lanseazã astãzi, 6 octombrie 2025, cea de-a zecea ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferã persoanelor fizice o nouã ocazie de economisire în condiții avantajoase.

În perioada 6 octombrie – 7 noiembrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturitãți de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,95%, 7,50%, respectiv, 7,85%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominalã de 1 leu și sunt emise în formã dematerializatã.

Când și unde pot fi cumpãrate titlurile de stat

6 octombrie – 5 noiembrie 2025: online, prin platforma Ghișeul.ro.

6 octombrie – 6 noiembrie 2025: online, de cãtre persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV). Operațiunile disponibile online includ deschiderea contului de subscriere, subscrierea propriu-zisã și viramentul sumelor din contul de subscriere cãtre un cont bancar. Detalii suplimentare sunt disponibile în Ghid Tezaur online și Tezaur online.

6 octombrie – 7 noiembrie 2025: la sediul unitãților Trezoreriei Statului.

6 octombrie – 6 noiembrie 2025 (în mediul urban) și 6 octombrie – 5 noiembrie 2025 (în mediul rural): prin subunitãțile poștale ale C.N. Poșta Românã S.A.

Avantajele investiției în Programul TEZAUR

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anualã și se plãtește la datele de platã prevãzute în prospectul de emisiune.

De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot rãscumpãra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulãrii subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuãrii subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.