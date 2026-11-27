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Pe Miranda July am descoperit-o pe Instagram în pandemie, cu mult înainte să-i citesc cartea. Se filma dansând la ea acasă, fără o coregrafie prestabilită și fără să-și ascundă stângăciile, expunându-și corpul într-un fel care îi dădea din ce în ce mai multă autonomie. Mi s-a părut cuceritor, dar și stânjenitor. La vârsta când corpul feminin începea în mod tradițional să devină invizibil, Miranda July îl descoperea și îl scotea în față, mișcându-l erotic și autoironic, privind la cameră către normele sociale în care s-a format, dar eliberându-se de apartenența la ele. S-o văd pe această femeie dansând mă făcea să mă simt liberă, fără să știu că ea scria la romanul despre care vreau să vă povestesc, chiar în același timp și în aceeași cameră unde filma.

Miranda dansa de obicei singură, dar se putea întâmpla să aibă și invitați, uneori oameni pe care îi vedea pentru prima oară, încercând să creeze intimitate cu o urgență caracteristică artei ei. Deși video-urile au fost la un moment dat integrate într-o expoziție, Miranda July declara că ,,doar se prostește” și că acest conținut nu face parte din proiectul ei artistic. Dansul se leagă organic cu ideile din cartea despre care urmează să vorbim, iar în social media rămâne o mică revoluție: cea de a face vizibil corpul femeii de 50 de ani mișcându-se liber – sexual, exuberant, ridicol și autonom.

O poziție literară riscantă

„În patru labe” („All Fours”, 2024) – iată definiția mea de titlu riscant. Mărturisesc că nu am invidiat editura pentru cum urma să așeze această carte, cu acest titlu, în peisajul românesc, dar am felicitat-o pentru curaj. Spun că este riscant nu pentru referința sexuală deschisă, ci pentru felul în care un roman complex al transgresiunii – tragicomic, existențial, visceral – ar putea fi redus la ea.

Miranda July regândește teritoriul erotic al vieții de mijloc și începe să-i dea un limbaj contemporan, însă referința din titlu merge dincolo de asta: în patru labe este o poziție de echilibru, din care foarte greu poți fi răsturnată. Este și o renunțare la zona civilizată, domesticită, corpul nu mai e ceva ce trebuie administrat, ci o sursă stabilă de cunoaștere. Chiar și ca poziție sexuală, devine ambiguă între supunere și emancipare, dacă o femeie deține toate drepturile asupra propriei dorințe. În carte, protagonista reînvață să meargă de-a bușilea, să socializeze, să locuiască în propriul corp, să dea nume relațiilor și realităților. Ca antidot la îmbătrânirea ,,frumoasă și demnă” pe care ne-o impun normele sociale, Miranda July revendică dreptul la ridicol, indecență și experiment. Schimbă axa existențială și dă ascensiunea pe o perspectivă nouă, reconfigurând orizontul de posibilități. Încă mai simțiți cringe-ul de a privi o femeie liberă în patru labe? Atunci, cu atât mai mult, vă invit să citiți în continuare.

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