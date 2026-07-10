„Atât calitativ, cât și cantitativ”: Noua promisiune nucleară făcută de Phenian

Kim Jong Un a aprobat un nou plan militar prin care Coreea de Nord își va mări numărul de arme nucleare și va moderniza bazele navale, potrivit unui anunț făcut vineri de mass-media de stat, citat de Euronews.com.

Planul a fost discutat joi, în cadrul unei ședințe a Comisiei Militare Centrale a Partidului Muncitorilor. Liderul Suprem Kim Jong Un a afirmat în fața conducerii militare că doar o armată puternică poate garanta „pacea adevărată”, a relatat agenția de știri KCNA.

Phenianul s-a angajat oficial să își dezvolte forța nucleară „atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ”. De asemenea, regimul vrea să extindă rolul agenției sale de informații.

Noul proiect prevede ca Biroul General de Recunoaștere și Informații să primească misiuni noi și mai mari. Această instituție are rolul de a controla amenințările din partea inamicilor și de a strânge informații cheie. Armata vrea astfel să îmbunătățească radical capacitatea de recunoaștere militară.

În plus, conducerea de la Phenian a prezentat planuri prin care vrea să accelereze construcția unor baze navale moderne și să modernizeze sistemele de luptă.

Tensiuni la frontieră

Serviciul de Cercetare al Congresului SUA afirmă că acest program nuclear s-a dezvoltat în ultimul deceniu și reprezintă o amenințare crescută pentru SUA și Asia de Est. Coreea de Nord a efectuat deja șase teste nucleare confirmate din anul 2006 și până în prezent.

Noile măsuri de la Phenian au legătură și cu un incident de la graniță. Luna trecută, un soldat nord-coreean a fost reținut în Coreea de Sud după ce a traversat zona demilitarizată. Statul Major General de la Seul a anunțat că armata a preluat soldatul în custodie pe frontul central și că autoritățile anchetează cazul.

Zona demilitarizată dintre cele două țări este una dintre cele mai bine păzite frontiere din lume. Aceasta este fortificată cu sârmă ghimpată, mine terestre și un sistem mare de supraveghere.

Statisticile Ministerului Unificării din Coreea de Sud arată că peste 34.000 de nord-coreeni au dezertat în Sud din anul 1998 și până acum. Printre aceștia se află și 899 de militari.