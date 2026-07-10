Noul Air Force One, primit cadou din Qatar, are în acest moment o importantă vulnerabilitate. De ce s-a întors Trump din Turcia cu vechiul avion

Noul avion prezidențial al lui Donald Trump nu dispune de contramăsurile defensive ale modelului anterior, afirmă oficialii citați de New York Times. Experții au afirmat că lipsa acestor capacități reprezintă un risc potențial atunci când președintele călătorește în străinătate.

Noul Air Force One, cu care președintele Trump a zburat la începutul acestei săptămâni în Turcia, nu dispune de aceleași contramăsuri defensive ale vechiului model, inclusiv capacitățile sale avansate de apărare antirachetă, potrivit mai multor oficiali care au fost informați cu privire la modul în care a fost modernizat avionul.

Experții afirmă că absența acestor capacități la aeronava Boeing 747-8, care a fost donată de Qatar, creează un risc potențial în utilizarea avionului în străinătate, o situație subliniată de decizia bruscă luată miercuri de administrația Trump de a părăsi Turcia cu vechiul Air Force One, la insistențele Serviciului Secret, scrie New York Times.

Foști oficiali care nu au fost implicați în modernizarea avionului din Qatar au afirmat că, având în vedere ritmul rapid al proiectului, nu ar fi fost suficient timp pentru a realiza toate modificările de securitate.

„Timpul nu a permis efectuarea tuturor modificărilor obișnuite pentru Air Force One, așa că lipsesc unele elemente legate de securitate, comunicații și asistență”, a declarat Frank Kendall, fostul secretar al Forțelor Aeriene, pentru cotidianul american.

„Având în vedere situația din Iran, acest lucru ar putea fi un motiv de îngrijorare”, a spus Kendall, cu referire la vizita lui Trump în Turcia, care se învecinează cu Iranul.

Trump a vrut ca avionul să fie pus în funcțiune cât mai repede

Riscul de securitate, scrie New York Times, atrage și mai mult atenția asupra cererilor lui Trump de a moderniza rapid avionul 747 donat, pentru a înlocui flota învechită care a servit drept avioane prezidențiale oficiale.

Trump a insistat ca noul avion să fie pus în funcțiune cât mai repede posibil și s-a plâns frecvent că vechiul avion prezidențial nu era suficient de impresionant pentru a fi folosit în călătoriile internaționale.

Congresmenii au solicitat administrației să dezvăluie dacă convertirea avionului din Qatar, coordonată de Forțele Aeriene pe parcursul ultimului an, a asigurat îmbunătățiri suficiente în materie de securitate.

Siguranța aeronavei este esențială nu numai pentru președinte, ci și pentru numeroasa delegație formată din personalul Casei Albe, oficiali ai Serviciului Secret, jurnaliști și oaspeți care călătoresc la bord.

Ce spune Casa Albă

Casa Albă nu a răspuns la întrebări specifice privind capacitățile noului avion, dar a apărat siguranța acestuia.

„Noul Air Force One este un avion de ultimă generație, dotat cu protocoale de securitate de nivel înalt care asigură siguranța președintelui și a personalului său”, a declarat Steven Cheung, directorul de comunicare, într-un comunicat.

Însă, într-o declarație făcută cu ocazia anunțului că avionul donat era pregătit să-l transporte pe președinte, autoritățile au recunoscut că aeronava temporară nu dispunea de toate echipamentele care se regăsesc de obicei la un Air Force One, scrie New York Times.

„Nu s-a asumat niciun risc în ceea ce privește securitatea, siguranța sau comunicațiile de misiune”, au declarat Forțele Aeriene într-un comunicat din 19 iunie.

„Însă echipa a făcut compromisuri în privința unor seturi de misiuni mai puțin utilizate pe care Boeing trebuie să le furnizeze pentru a asigura funcționarea în următorii 40 de ani”, au precizat oficialii., fără să precizeze ce se înțelege prin „seturi de misiuni mai puțin utilizate”.

Obligat să se întoarcă în țară cu vechiul avion

Avioanele mai vechi care au servit drept Air Force One erau echipate cu un sistem de apărare conceput pentru a contracara rachetele ghidate termic. Se preconizează că această capacitate va fi inclusă și pe noile avioane Boeing.

Diferite componente ale sistemelor de apărare sunt vizibile pe vechiul Air Force One, sub aripa avionului și pe coada acestuia. Acestea nu sunt vizibile în fotografiile noului avion din Qatar, potrivit unui al treilea fost oficial al Forțelor Aeriene, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie protocoalele de securitate.

Sistemele de apărare antirachetă de pe „Air Force One” au fost folosite foarte rar de-a lungul istoriei aeronavei, dar au fost totuși considerate aspecte esențiale ale caracteristicilor de securitate ale avionului.

În ciuda reluării atacurilor intense ale SUA asupra Iranului, oficialii americani nu consideră că Iranul are în prezent un plan de a-l asasina pe Trump în această perioadă.

Cu toate acestea, Serviciul Secret a fost suficient de îngrijorat în timpul șederii lui Trump la Ankara, încât l-a obligat pe președinte să schimbe avionul la plecarea din țară.

La anunțarea schimbării, Trump a oferit o versiune diferită: el a susținut că a zburat cu vechiul avion pentru ca noul avion să poată pleca mai devreme și să facă escale la bazele militare americane pentru a-l prezenta trupelor, deoarece aeronava este „magnifică”.