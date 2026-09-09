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Actualitate

Noul iPhone Ultra – Ce specificații ar urma să aibă primul telefon pliabil de la Apple ce va fi lansat în această seară

Vlad Barză
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Apple urmează să lanseze peste câteva ore primul iPhone care se pliază și nu va fi vorba doar despre cea mai mare schimbare de design din istoria de 19 ani a acestui gadget. În presa americană au apărut pe larg zvonuri despre specificațiile acestui telefon care în cea mai scumpă variantă ar putea costa aproape 3.000 de dolari.

  • Evenimentul Apple denumit „Surprise and Shine” începe miercuri la ora 20.00 (ora României).
  • Presa de tehnologie are două variante pentru numele telefonului care ar putea fi lansat astăzi: iPhone Ultra sau iPhone Duo.
  • Pentru început ar urma să fie două variante de culoare. La capacitatea de stocare ar fi patru versiuni, de la 256 GB, la 2 TB.

Primele date despre iPhone-ul pliabil la care Apple lucrează de cel puțin opt ani