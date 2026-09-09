Noul iPhone Ultra – Ce specificații ar urma să aibă primul telefon pliabil de la Apple ce va fi lansat în această seară

Primele date despre iPhone-ul pliabil la care Apple lucrează de cel puțin opt ani

Apple urmează să lanseze peste câteva ore primul iPhone care se pliază și nu va fi vorba doar despre cea mai mare schimbare de design din istoria de 19 ani a acestui gadget. În presa americană au apărut pe larg zvonuri despre specificațiile acestui telefon care în cea mai scumpă variantă ar putea costa aproape 3.000 de dolari.

Presa americană a scris pe surse încă de acum 5-6 ani că Apple testează prototipuri de telefoane pliabile, iar două mari probleme țineau de crearea unei balamale rezistente și de găsirea unei soluții ca să nu se vadă „cuta” de pe centrul ecranului.

Acum suntem aproape de momentul lansării și primii clienți ar putea avea în mână telefonul în luna octombrie. Site-ul The Verge scrie că modelul s-ar putea numi iPhone Ultra sau iPhone Duo, cu mențiunea că numele Duo a mai fost folosit de Google, dar și de Microsoft, așa că nu este cert că va fi utilizat.

Publicația mai scrie că dacă modelul va costa de la 2.000 de dolari, el va fi mai ieftin decât Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra și mai scump decât rivalele Google Pixel 11 Pro Fold și Samsung Galaxy Z Fold 8.

Pe surse au ajuns în presă mare parte dintre specificații, cu excepția celor despre camere și despre baterie, unde sunt informații mai neclare. O listă completă cu specificații așteptate este publicată de GSM Arena. Despre iPhone-ul care se pliază au scris pe larg și publicații precum MacWorld, CNET și PhoneArena.

Specificații posibile pentru iPhone Ultra (Duo)