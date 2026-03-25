Noul Mercedes-Benz VLE electric: mai mult spațiu, mai mult confort, mai multă libertate

Mobilitatea electrică nu mai înseamnă doar eficiență, ci și experiență. Noul Mercedes-Benz VLE redefinește modul în care arată deplasările de zi cu zi sau călătoriile pe distanțe lungi, propunând un concept care aduce împreună două lumi: versatilitatea unui autovehicul spațios și rafinamentul unei limuzine.

Gândit ca un „Grand Limousine” modern, VLE este un model 100% electric, care răspunde nevoilor unei mobilități flexibile, fie că vorbim despre familie, escapade de weekend sau servicii de transport premium. Cu până la 8 locuri și un interior configurabil, VLE este construit pentru a se adapta stilului tău de viață. Oferă loc pentru toți cei dragi ție și pentru tot ceea ce ai nevoie, fără a renunța la confortul specific Mercedes-Benz.

Autonomie care îți oferă libertate

Cu o autonomie de peste 700 km (WLTP), noul VLE îți oferă libertatea de a merge mai departe, fără grija opririlor frecvente pentru încărcare.

Tehnologia de 800 de volți și sistemul de încărcare de înaltă performanță contribuie la o experiență eficientă și adaptată ritmului actual de viață, fie că este vorba despre drumuri zilnice sau călătorii mai lungi.

La bord, noul sistem de operare MB.OS transformă fiecare călătorie într-o experiență digitală fluidă. Infotainment-ul este mai intuitiv ca niciodată, iar sistemele de asistență și parcare MB.DRIVE oferă suport în orice situație de trafic. Rezultatul? Mai puțin efort la volan și mai multă plăcere în fiecare deplasare.

Un pas firesc către viitorul mobilității

Noul VLE face parte dintr-o viziune mai amplă a Mercedes-Benz de electrificare și inovație continuă. Evoluția constantă a gamei electrice confirmă direcția unui brand care îmbină tradiția cu tehnologia de ultimă generație.

