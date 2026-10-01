Noul plan al ChatGPT costă 500 de dolari pe lună

ChatGPT are un plan de abonament cu totul nou, cu un preț considerabil mai mare.

OpenAI a anunțat un nou nivel de abonament. Planul Pro 500 va costa 500 de dolari pe lună, ceea ce reprezintă o creștere de 300 de dolari față de ceea ce era anterior cel mai scump plan al companiei, relatează Business Insider.

OpenAI a dezvăluit acest nou abonament marți la DevDay, conferința anuală a dezvoltatorilor din San Francisco.

Planul de 500 de dolari va include acces la puterea de calcul „Ultrafast” pentru GPT-6 Astra în ChatGPT Work și Codex. Opțiunea „Ultrafast” promite o creștere de 8 ori a vitezei în Codex, instrumentul de programare al OpenAI.

Cine e dispus să plătească atât

Acest nivel va include, de asemenea, cel mai mare volum de utilizare oferit de OpenAI. Deși utilizatorul mediu al ChatGPT s-ar putea să nu acorde importanță acestui aspect, este o preocupare majoră pentru orice programator care și-a atins limita de prompturi.

500 de dolari pe lună este o sumă considerabilă, totalizând 6.000 de dolari pe an. Și asta pentru cine folosește doar OpenAI. Abonații la servicii de AI ar putea avea, de asemenea, abonamente la Anthropic sau Cursor.

Cu toate acestea, mai mulți pasionați de AI, consultați de Business Insider, spunea că abonamentul cel mai scump – care costa atunci 200 de dolari pe lună – merită investiția. Unii îl considerau o cheltuială necesară pentru micile lor afaceri.

Schimbări și pentru planul ChatGPT Pro

OpenAI a anunțat, de asemenea, că va relansa planul Pro, în valoare de 200 de dolari pe lună, reducând însă limita de comenzi.

Compania a suspendat înscrierile pentru acest plan pe 10 septembrie. Acum, la aproape trei săptămâni distanță, OpenAI redeschide planul, dar reduce la jumătate puterea de calcul.

Limita va fi de 10 ori mai mare decât cea a planului Plus, de 20 de dolari pe lună, în scădere față de multiplicatorul anterior de 20 de ori. De asemenea, numărul de mesaje de chat din GPT-6 Pro va scădea de la 200 la 100 pe săptămână pentru acești abonați.

Cei care sunt deja abonați vor primi un credit unic în perioada de tranziție.









