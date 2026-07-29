Noul șef al armatei ucrainene i-a prezentat comandantului NATO viziunea lui pentru victoria împotriva Rusiei. „Folosim abordări asimetrice”

Noul șef al armatei ucrainene, Mihailo Drapatîi, a avut prima lui discuție telefonică cu comandantul suprem al forțelor aliate din Europa ale NATO, generalul Alexus Grynkewich, la mai puțin de o săptămână de la preluarea funcției, scrie miercuri agenția de presă DPA.

Într-o postare pe rețelele de socializare, generalul-maior Drapatîi a precizat că și-a prezentat în linii mari viziunea pentru obținerea victoriei împotriva Rusiei, precum și capabilitățile militare necesare atingerii acestui obiectiv.

Discuțiile cu generalul american Grynkewich au vizat, de asemenea, intensificarea atacurilor ucrainene asupra unor ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei și împiedicarea infiltrării trupelor ruse în liniile defensive ucrainene, a menționat noul șef al armatei ucrainene.

Ucraina și-a intensificat semnificativ, în ultima perioadă, atacurile cu drone și rachete asupra unor ținte aflate la sute de kilometri în spatele liniei frontului, în Rusia, notează Agerpres.

Potrivit relatărilor din presa occidentală, Kievul a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații ale aliaților occidentali pentru efectuarea unora dintre atacurile cu rază lungă de acțiune.

„Lucrăm la creșterea numărului de victime în rândul inamicului și la reducerea capacității economice a Moscovei. Folosim abordări asimetrice și tehnologii ucrainene în acest scop”, a adăugat Drapatîi, în postarea lui de miercuri.

Atacurile ucrainene, inclusiv cele care au vizat rafinării de petrol, au perturbat ocazional aprovizionarea cu combustibili în Rusia și în teritoriile ucrainene ocupate de trupele Moscovei.

Numărul victimelor civile provocate de aceste atacuri a crescut, de asemenea, în ultimele săptămâni.

Ucraina se apără împotriva invaziei ruse pe scară largă, lansată în februarie 2022, beneficiind de sprijin militar și financiar din partea aliaților occidentali.