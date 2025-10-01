Noul șef al Autorității Vamale Române a fost urmărit penal de DNA timp de 9 ani. A primit clasare în mai 2025

Bogdan Alexandru Bălan, numit în 18 septembrie în fruntea Autorității Vamale Române, a fost urmărit penal timp de 9 ani pentru abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter, dezvăluie G4Media care citează surse din DNA.

DNA a dispus soluție de clasare pe 27 mai 2025 pe motiv că fapta nu întrunește „elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu”, potrivit unui document pus la dispoziția G4Media.ro chiar de șeful Vămilor, Bogdan Alexandru Bălan. Pe 18 septembrie 2025, Bălan a fost numit în fruntea Autorității Vamale Române prin decizie a premierului Ilie Bolojan, la propunerea ministrului finanțelor, Alexandru Nazare.

„Nu regăsim, cu privire la faptele sesizate, nici elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, nici urmarea imediată și nici raportul de cauzalitate între acestea.

Lipsa relei credințe în ceea ce priveşte infracțiunea de abuz în serviciu rezultă şi din lipsa oricărui mijloc de probă care să demonstreze existența unei înțelegeri între suspecți şi reprezentanții societăților de pe lanțurile de achiziție aferente celor două circuite comerciale în vederea creării, acestora din urmă, a unui avantaj fiscal”, menționează procurorii în decizia de clasare.

Dosarul Romprest

În acest dosar, Florian Walter, care a decedat în 2019, era acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani. Dosarul viza o presupusă relație de corupție între fostul patron Romprest și inspectorii ANAF care au fost în control la firma de salubritate.

În 2016 când a fost deschis dosarul de procurorul Mihaiela Iorga Moraru, Bogdan Alexandru Bălan era angajat la Direcția Operațiuni Intracomunitare a ANAF și a făcut parte din echipa trimisă în control la Romprest. Alături de Bălan, au mai fost urmăriți penal Cătălin Cercel, Iulian Dinuţ, inspectori antifraudă la Direcţia de Control Fiscal, și Gheorghe Dorel Ioja, angajat la Direcția Operaţiuni Intracomunitare.

Ca urmare a acestui dosar, procuroarea Iorga Moraru s-a ales cu un dosar pentru favorizarea făptuitorului (Florian Walter) și a fost revocată din DNA de Laura Codruța Kovesi. Dosarul procuroarei a fost invalidat de Înalta Curte de Casație și Justiție. Moraru Iorga este acum șefa Secției I de Combatere a Corupției din DNA.

Directoare de cabinet, urmărită penal

Bogdan Alexandru Bălan nu este singura persoană din conducerea Vămii care s-a confruntat cu acuzații penale. Irina Tănase, care a fost numită recent director de cabinet al șefului Vămii, a fost inculpată în 2016 în dosarul Murfatlar pe când conducea Serviciul Autorizări în Direcţia Generală a Vămilor, potrivit G4Media.

Irina Tănase a fost inculpată în 2016 într-un dosar de evaziune fiscală intrumentat de DNA, cunoscut ca „Dosarul Murfatlar”. Procurorii anticorupție bănuiau o pagubă de 600 de milioane de lei la bugetul de stat făcută de firme din jurul Murfatlar România SA.

Ea a fost reținută de DNA, alături de funcționari ANAF și oameni de afaceri, apoi a fost plasată în arest la domiciliu.

Potrivit procurorilor, Tănase nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu, în mod repetat, prin a nu emite decizia de suspendare a autorizației a unui depozit deținut de o firmă despre care știa că „înregistra accize restante cu mai mult de 5 zile față de termenul legal de plată, astfel încât a permis societății menționate să funcționeze în continuare și să acumuleze accize restante, producând o pagubă de 19.108.843 lei bugetului general consolidat”. În 2023, ea a scăpat de dosar prin prescrierea faptelor.