Noul sistem de frontieră al UE este derutat de gemenii identici. Cum au fost confundate două surori pe aeroportul din Cluj-Napoca

Cozile lungi de la frontieră nu sunt singura problemă legată de noul sistem digital de control la frontiere al Uniunii Europene (EES). Pe aeroportul din Cluj-Napoca, o femeie britanică fost luată la întrebări de Poliția de Frontieră dintr-un motiv neobișnuit, în timp ce încerca să se întoarcă în Marea Britanie, relatează Politico.

Sistemul Intrare/Ieșire este menit să înlocuiască ştampilele din paşapoarte cu o bază de date europeană care utilizează date biometrice, inclusiv recunoaştere facială şi amprente digitale.

A devenit operațional pe 10 aprilie, după patru ani de întârzieri din cauza unor dificultăţi tehnice. De atunci, pasagerii se confruntă cu întârzieri în timp ce așteaptă la coadă pentru scanarea feței și amprentelor.

Dar mai sunt și alte probleme ale EES.

La finalul lunii mai, pe aeroportul din Cluj-Napoca, o cetăţeană britanică, angajată a publicației Politico, a fost oprită de poliţiştii de frontieră. Autoritățile române au acuzat femeia că se afla ilegal în spațiul Schengen, pe motiv că ieșirea sa nu figura în sistem după o călătorie la Amsterdam în aprilie.

Femeia a explicat că nu ea fusese în Amsterdam, ci sora sa geamănă identică, care are propriul paşaport şi nu a călătorit niciodată în România.

Potrivit Politico, femeia a fost audiată aproximativ 15 minute de poliție. Iniţial, poliţiştii au suspectat că a împrumutat paşaportul surorii sale.

Sistemul EES pare să fi confundat cele două femei din cauza scanărilor faciale identice și, posibil, a numelor de familie, datelor nașterii și naționalităților identice – singurele elemente comune din perspectiva sistemului.

Ele au amprente și prenume diferite și, mai important, dețin pașapoarte proprii. În cele din urmă, femeii i s-a permis să plece cu avionul, dar se teme ca situația să nu se repete la călătoriile viitoare.

Niovi Vavoula, specialistă în politici privind securitatea cibernetică, profesoară la Universitatea din Luxemburg, a apreciat că situația bizară a fost probabil provocată de înregistrarea incorectă a ieșirii din Amsterdam a uneia dintre gemene, dar și de verificarea defectuoasă făcută de autoritățile române la Cluj.

„De aici reiese că autoritățile nu sunt suficient de bine pregătite pentru a face distincția între diferite proceduri și se bazează pe imaginile faciale ca singură metodă de identificare”, a spus Vavoula.

Reacția Poliției de Frontieră

După publicarea informaţiilor, Poliţia de Frontieră a declarat pentru Politico că a efectuat o verificare internă şi a concluzionat că sistemul EES a funcţionat corect, însă datele din acesta au trebuit să fie „corectate” de către personalul de la frontieră, care nu respectase „procedurile operaționale aplicabile”.

Instituţia a precizat că angajaţii responsabili au beneficiat deja de instruire suplimentară.

„Subliniem că acesta este un incident izolat și nu ar trebui considerat reprezentativ pentru performanța generală a sistemului EES”, a menționat Poliția de Frontieră în comunicat.

Cui se aplică sistemul EES

Sistemul de Intrare/Ieșire se aplică tuturor cetățenilor din afara UE care călătoresc în spațiul Schengen pentru o ședere de scurtă durată (max. 90 zile în oricare 180 zile).

Sistemul EES a avut un impact deosebit de semnificativ asupra Regatului Unit, din cauza Brexitului. Sistemul se aplică doar vizitatorilor din afara UE și a spațiului Schengen – ceea ce înseamnă că cetățenii majorității țărilor vecine, din care provin fluxuri masive de vizitatori către statele membre, sunt scutiți de acest sistem.

Nu același lucru se întâmplă în cazul Regatului Unit, unde sistemul EES se aplică în ciuda faptului că britanicii au făcut peste 63 de milioane de călătorii către statele UE numai în anul 2024.