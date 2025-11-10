Noul Xiaomi Store ParkLake București: cele mai atractive smartphone-uri și accesorii smart, la oferte speciale și reduceri de până la 37%

Bucureștenii care tranzitează zona ParkLake, fie pentru cumpărături, fie pentru o plimbare relaxantă prin centrul comercial, descoperă acum un nou punct de atracție tech, chiar la parter. Noul Xiaomi Store ParkLake București își deschide oficial porțile pe 22 noiembrie, aducând în prim-plan cele mai atractive smartphone-uri, accesorii smart și dispozitive inteligente din ecosistemul Xiaomi. Toate acestea, acompaniate de oferte speciale și reduceri consistente de până la 37%, în primele două zile de funcționare.

Magazinul se întinde pe o suprafață generoasă de 150 de metri pătrați și a fost gândit special pentru a oferi o experiență completă și accesibilă oricărui vizitator. Aici sunt expuse cele mai recente și populare modele de smartphone-uri din gamele Xiaomi, Redmi și POCO, alături de accesorii smart, căști wireless, brățări fitness și alte dispozitive inteligente care fac parte din ecosistemul extins Xiaomi.

Amenajarea prietenoasă și atractivă invită clienții să testeze produsele într-un ambient modern, cu accente high-tech.

Poziționarea strategică în incinta unuia dintre cele mai frecventate centre comerciale din România transformă acest spațiu într-un loc ideal pentru cei care doresc să-și actualizeze gadget-urile preferate sau să descopere noutăți tehnologice de ultimă oră.

22 și 23 noiembrie, promoții dedicate fanilor Xiaomi

Primii 50 de cumpărători care trec pragul magazinului în aceste două zile vor beneficia de un Xiaomi Band 10 la un preț simbolic de doar 11,22 lei, oferit alături de orice altă achiziție efectuată.

În plus, clienții care aleg un smartphone premium precum Xiaomi 15T Pro sau Xiaomi 15T vor putea completa pachetul cu o tabletă de top, Xiaomi Pad 7 în versiunea 8+256GB, disponibilă la doar 399 de lei – o oportunitate rară care echivalează practic cu un cadou consistent la un cost minim. Sau o pereche de Redmi Buds 6 Pro la doar 49 de lei pentru cei care aleg un Redmi Note 14 Pro.

Promoțiile nu se opresc aici. Xiaomi a pregătit un sistem de surprize graduale, bazat pe praguri valorice de cheltuieli. Pentru un leu suplimentar, fiecare nivel atins – 600, 1.200, 2.400 sau 3.000 de lei – deblochează un produs bonus atractiv.

Spre exemplu, pentru o achiziție de 600 de lei, cumpărătorii pot primi un Redmi Watch 5 Active la doar 1 leu suplimentar.

La pragul de 2.400 de lei, clienții primesc un televizor Xiaomi de 32 de inci, iar alte cadouri și oferte exclusive completează lista beneficiilor disponibile în magazin. Aceste mecanisme sunt concepute pentru a răsplăti loialitatea și a transforma orice vizită într-o experiență cu adevărat avantajoasă din punct de vedere financiar.

Cu o locație ușor accesibilă și o gamă variată de produse inovatoare, noul Xiaomi Store ParkLake București se poziționează ca o premieră importantă în peisajul retailului tech din Capitală. Pe 22 și 23 noiembrie, centrul comercial devine gazda unei adevărate sărbători a tehnologiei, unde inovația se împletește armonios cu economiile substanțiale. Este momentul perfect pentru a explora ecosistemul Xiaomi și a profita de ofertele limitate care fac accesibile dispozitivele dorite de mult timp.

Articol susținut de Xiaomi