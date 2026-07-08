Novo Nordisk își consolidează echipa de leadership: trei perspective noi pentru a aduce inovația mai aproape de oameni

Novo Nordisk România anunță o nouă configurație a echipei de leadership, odată cu revenirea Ceciliei Radu în funcția de General Manager și numirea a doi noi lideri în arii-cheie pentru dezvoltarea companiei: Irina Ionescu, Marketing & Strategie și Roxana Popescu, la echipa de Sales. Împreună, cei trei lideri reprezintă o combinație valoroasă de experiență internațională, expertiză în mai multe industrii și energie comercială, cu un obiectiv comun: să aducă tratamentele inovatoare mai aproape de pacienții din România.

Cecilia Radu preia conducerea Novo Nordisk România după un mandat în Emiratele Arabe Unite, unde și-a consolidat perspectiva globală asupra modului în care inovația poate transforma viețile pacienților. Cu peste 20 de ani în industria farmaceutică, dintre care 10 în Novo Nordisk, ea este recunoscută pentru viziune, capacitatea de a construi echipe performante și abilitatea de a genera rezultate sustenabile.

„Revin în România cu multă determinare, cu încredere în potențialul echipei locale și cu convingerea că următorul capitol al Novo Nordisk România va fi construit prin colaborare, curaj și claritate strategică. Prioritatea noastră rămâne aceeași: să îmbunătățim viața pacienților prin acces real la tratamente inovatoare. Novo Nordisk este un pionier în tratamentul obezității, iar noi ne dorim să oferim persoanelor care traiesc cu obezitate soluții integrate — de la tratamente noi și programe de suport pentru pacienți până la resurse educaționale care să îi sprijine în managementul greutății”, a declarat Cecilia Radu, General Manager Novo Nordisk România.

Irina Ionescu devine noul Marketing & Strategy Director, revenind în România după un an în care a coordonat inițiative strategice la nivelul întregii regiuni Business Area East a Novo Nordisk. Irina aduce o experiență amplă și diversă în construirea strategiilor de marketing, în dezvoltarea brandurilor și în transformarea ambițiilor de business în inițiative cu impact real. Parcursul său profesional, construit in industrii precum FMCG, reciclare, antreprenoriat și industria farmaceutică, îi oferă o perspectivă curajoasă, orientată către oameni, rezultate și relevanță pe termen lung. În roluri locale și regionale, Irina a demonstrat capacitatea de a conecta viziunea strategică cu execuția pragmatică, de a mobiliza echipe și de a accelera proiecte care răspund nevoilor reale ale pieței.

„Cele mai bune strategii pornesc de la oameni și se întorc la oameni. Parcursul meu profesional în cadrul mai multor industrii strategice din România și alte țări mi-a oferit oportunitatea de îmbina agilitatea și orientarea către consumator cu responsabilitatea specifică domeniului sănătății. Sunt nerăbdătoare să contribui la consolidarea echipelor și la poziționarea leadership-ului Novo Nordisk România prin inițiative relevante, inovatoare și cu impact pe termen lung”, a declarat Irina Ionescu.

Roxana Popescu vine la Novo Nordisk România după o carieră de peste două decenii în industrii puternic orientate către consumator, inclusiv în Moldova, țările Baltice și Finlanda. Ca Sales Director, ea aduce o perspectivă nouă, fundamentată pe o înțelegere profundă a nevoilor consumatorilor și ale pieței. Este, de asemenea, recunoscută pentru expertiza sa în coordonarea proceselor de transformare pe piețe internaționale și în consolidarea brandurilor din portofoliu.

„Sunt onorată să mă alătur echipei Novo Nordisk România și să încep un nou capitol într-o companie care prioritizează sănătatea și inovația. Vin cu multă curiozitate, energie și entuziasm. Prin cei peste 20 de ani de experiență construită în industria de beauty, împreună cu echipa Novo Nordisk voi contribui la accelerarea dezvoltării comerciale păstrând întotdeauna pacientul în centrul tuturor acțiunilor noastre”, a subliniat Roxana Popescu.

Consolidarea echipei de leadership marchează o nouă etapă în evoluția Novo Nordisk România și susține angajamentul pe termen lung al companiei față de pacienți, profesioniști din domeniul medical și partenerii din sistemul de sănătate.

Despre Novo Nordisk

Novo Nordisk este o companie globală de top din domeniul îngrijirii sănătății, fondată în 1923 și având sediul central în Danemarca. Scopul nostru este de a genera schimbări reale pentru a învinge bolile cronice grave, bazându-ne pe tradiția și expertiza noastră în diabet. Facem acest lucru prin dezvoltarea unor inovații științifice de pionierat, extinderea accesului la medicamentele noastre și prin eforturi continue de prevenire și, în cele din urmă, de tratare a bolilor. Novo Nordisk are aproximativ 78.500 de angajați în 80 de țări și își comercializează produsele în aproximativ 170 de țări. Pentru mai multe informații, vizitați www.novonordisk.ro, Facebook, Instagram, X, LinkedIn and YouTube.

Articol susținut de Novo Nordisk