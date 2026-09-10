„Nu acceptăm ca propriii noștri copii să devină figuranți în colectarea de date”. Măsura anunțată de Oslo împotriva ochelarilor Meta 

Primăria din Oslo a interzis ochelarii Meta în școlile sale, astfel încât copiii să nu devină „figuranți în colectarea de date de către Meta”, a anunțat joi municipalitatea, citată de AFP.

Interdicția se aplică pe toată durata zilei de școală și la toate nivelurile de învățământ, a precizat primăria într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

„Noi, responsabilii politici, trebuie să avem curajul să fim sinceri cu privire la ceea ce se întâmplă de fapt: una dintre cele mai bogate companii din lume a lansat un produs al cărui model economic se bazează în întregime pe faptul că este imposibil să știi când ești filmat”, a declarat adjuncta responsabilă cu educația, Julie Remen Midtgarden.

„La Oslo, nu acceptăm ca propriii noștri copii să devină figuranți în colectarea de date de către Meta”, a precizat ea într-un comunicat.

Aleasă din rândul conservatorilor, Midtgarden a criticat dur guvernul de stânga care, în acest stadiu, afirmă doar că ia în considerare interzicerea recunoașterii faciale pe acest tip de ochelari și a anunțat înființarea unui grup de experți însărcinat cu analizarea modalităților de protejare a publicului.

„Acești ochelari se vând astăzi în Norvegia, sunt folosiți astăzi în curtea școlilor norvegiene, iar problema există chiar acum. A analiza problema nu înseamnă a acționa”, a spus ea.

Ochelarii Meta permit, printre altele, realizarea de fotografii și înregistrări video, efectuarea de apeluri telefonice, traducerea unor panouri scrise într-o limbă străină, proiectarea unui text sau a unei hărți în câmpul vizual sau chiar interacțiunea cu un asistent de inteligență artificială integrat.

Meta ar fi dezvoltat o funcție de recunoaștere facială care ar urma să fie integrată în ochelarii săi conectați.

Interdicția în școlile din Oslo datează de la 27 august, însă anunțul a fost amânat până joi din cauza armistițiului politic decis de partidele norvegiene după decesul regelui Harald al V-lea, survenită la 28 august.