„Nu am absolut niciun interes să mă întorc la birou”. Cum a ajuns un orășel din Bulgaria să atragă nomazi digitali din toată lumea
„Mutarea la Bansko a început aproape ca o glumă. În 2023, eu și iubitul meu a trebuit să părăsim apartamentul nostru din Sofia.
Găsirea unei noi locuințe în oraș s-a dovedit dificilă – mai ales cu un câine și o pisică, întrucât mulți proprietari nu acceptă animale de companie. În cele din urmă, ne-am gândit: hai să încercăm! Astăzi nici nu ne mai trece prin cap să ne întoarcem”.
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Bansko. FOTO: © Bruce Whittingham | Dreamstime.com