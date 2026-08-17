„Nu am absolut niciun interes să mă întorc la birou”. Cum a ajuns un orășel din Bulgaria să atragă nomazi digitali din toată lumea

„Mutarea la Bansko a început aproape ca o glumă. În 2023, eu și iubitul meu a trebuit să părăsim apartamentul nostru din Sofia.

Găsirea unei noi locuințe în oraș s-a dovedit dificilă – mai ales cu un câine și o pisică, întrucât mulți proprietari nu acceptă animale de companie. În cele din urmă, ne-am gândit: hai să încercăm! Astăzi nici nu ne mai trece prin cap să ne întoarcem”.

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Bansko. FOTO: © Bruce Whittingham | Dreamstime.com