„Nu am știut ce facultate vreau să fac, dar am știut ce nu vreau: să renunț la visul meu.”

Pentru mulți absolvenți de liceu, perioada de după bacalaureat aduce mai degrabă incertitudine decât oportunități. Alegerea unei facultăți devine uneori un compromis și nu un pas strategic, mai ales atunci când situația financiară a familiei limitează accesul la un traseu educațional diferit, bazat pe practică și inițiativă. Este și cazul unei studente în anul II de la EA, o tânără care, la 18 ani, știa clar ce nu vrea: o viață în care visurile ei se pun pe pauză din lipsă de bani. Așa a ajuns să aplice la EA – The Entrepreneurship Academy și, cu sprijinul unei burse acordate de NN, a început propriul parcurs antreprenorial.

„În primul an am lucrat ca agent imobiliar și am învățat ce înseamnă responsabilitatea. Apoi am coordonat voluntarii la un târg educațional și am fost implicată în promovare EA. Acum, construiesc împreună cu o colegă o afacere cu lumânări artizanale și lucrez într-o agenție de marketing digital. N-aș fi ajuns aici fără sprijinul bursei NN” – studentă în anul II la EA – The Entrepreneurship Academy.

Peste 300.000 de euro investiți în burse pentru viitori antreprenori

NN și EA – The Entrepreneurship Academy extind și în 2025 programul de burse pentru tinerii cu ambiții antreprenoriale. Valoarea alocată burselor NN este de peste 300.000 de euro, și va acoperi peste 50% din taxele de școlarizare pentru 17 tineri selectați să urmeze cei patru ani de studii de business aplicat în cadrul EA.

Fiecare bursă valorează 20.000 de euro și include, pe lângă sprijinul financiar, acces la mentorat, ateliere, proiecte reale în cadrul NN și oportunități de networking cu profesioniști din industrie.

„Antreprenoriatul sănătos pornește de la curaj, viziune și un pic de susținere la momentul potrivit. Ne dorim ca aceasta să fie mai mult decât o sponsorizare. E un schimb real de energie, idei și motivație – noi îi susținem să își lanseze afacerile, iar ei ne inspiră prin modul în care privesc lumea”, spune Gabriela Lupaș-Țicu, Chief Customer Officer, NN Asigurări de Viață.

Un model educațional în care ideile prind viață

EA – The Entrepreneurship Academy este, în prezent, singura facultate din România care oferă un program de business aplicat, în carestudenții își lansează business-uri reale încă din primul an. Modelul educațional, inspirat din sistemul finlandez Team Academy și acreditat în Olanda, presupune învățare prin acțiune: experiență directă în piață, colaborări cu antreprenori activi, dezvoltarea de echipe și leadership real.

În anul universitar 2024–2025, startup-urile create de studenți au generat peste 2,2 milioane de euro în venituri, multe dintre ele răspunzând unor nevoi concrete din piață.

„Sprijinul NN oferă exact impulsul de care tinerii au nevoie pentru a porni la drum. Nu este vorba doar despre educație – ci despre o viață profesională construită cu sens, autonomie și impact”, declară Ioana Ceaușu, COO EA – The Entrepreneurship Academy.

Programul EA–NN a debutat în 2023 cu opt bursieri, iar colaborarea a evoluat într-un ecosistem educațional și profesional unde ideile dezvoltate de studenți ajung să fie luate în considerare, ajustate și integrate în inițiativele NN, iar aceștia contribuie activ la sesiuni de lucru și inovație alături de echipele companiei.

Vrei să urmezi același drum?

Elevii care au finalizat clasa a XII-a și care vor să construiască un viitor pe baza propriilor idei se pot înscrie la ultima sesiune de admitere EA până pe 6 iulie 2025. Evaluarea are loc între 8–9 iulie, iar rezultatele sunt comunicate în aceeași zi.

Accesul la una dintre cele 17 burse NN este condiționat de admiterea la EA.

Detalii și formular de înscriere: https://entrepreneurship-academy.ro/admis-pe-loc

Articol susținut de nn.ro