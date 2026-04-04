„Nu au existat capricii de star”. Robert de Niro, vizită surpriză 

Actorul emblematic din „Taxi Driver”, saga „Naşul” şi „Taurul Furios” a vizitat Saint-Just-en-Chevalet, un sat cu puţin peste 1.000 de locuitori din regiunea Loarei, pentru a filma un documentar alături de artistul francez JR. Această scurtă vizită, discretă, a fost totuşi suficientă pentru a crea surpriză, apoi entuziasm în rândul localnicilor, scrie Le Figaro, citat de News.ro.

Prezenţa lui Robert de Niro acolo, între 24 şi 25 martie, nu a fost întâmplătoare. Povestea datează din 1963. În acel an, tatăl său, pictorul american Robert de Niro Sr., a petrecut câteva luni în Saint-Just-en-Chevalet. Sosit „printr-o reţea de cunoştinţe”, aşa cum a declarat primarul Emmanuelle Barlerin pentru Le Figaro, tatăl actorului s-a stabilit în sat pentru o perioadă, şi-a completat actele la primărie şi a pictat unul dintre tablourile sale – „Vue de ma fenêtre”. De-a lungul anilor, întâmplarea a căpătat o nouă dimensiune: lucrarea avea să fie expusă în muzee importante.

Amintirea, însă, nu s-a stins complet. „Povestea a continuat să circule printre locuitori”, a explicat edilul. A fost transmisă din gură în gură, până când a reapărut mai clar în 2020, atunci când un articol dintr-un ziar local a relatat această vizită puţin cunoscută a tatălui actorului.

Între timp, s-a ţesut un alt fir: în 2014, şcoala publică a satului a participat la un proiect „Inside Out” al artistului francez contemporan JR. Câţiva ani mai târziu, artistul a contactat primăria. A vrut să afle mai multe despre această şedere din 1963 şi a menţionat un proiect cinematografic cu prietenul său Robert de Niro. „Ne-a spus că se gândeşte la ceva legat de această poveste”, îşi aminteşte primarul.

Planurile de filmare au prins contur în 2025, când echipa a început să caute o locaţie. În cele din urmă, au ales o casă cu un proiect unic: două surori tinere doreau să creeze acolo un cămin pentru copiii plasaţi în sistemul de protecţie al consiliului local. „Este un proiect care a rezonat imediat cu JR”, subliniază Emmanuelle Barlerin.

Când au început filmările, la sfârşitul lunii martie, primăria s-a ocupat de tot – de la autorizaţiile de drum şi logistică, până la asistenţa la faţa locului. „Ne-am poziţionat rapid pentru a oferi cât mai mult sprijin posibil”, a explicat ea.

„O mare simplitate”

Şi surpriza a fost considerabilă: Robert de Niro a fost într-adevăr acolo, în persoană, împotriva tuturor aşteptărilor. O scenă a fost filmată în arhivele municipale, altele într-o casă şi în mediul rural înconjurător. În ciuda secretului din jurul vizitei sale, zvonurile au început în mod firesc să circule în sat. „Locuitorii au fost foarte respectuoşi, foarte discreţi. A existat curiozitate, desigur, dar, mai presus de toate, multă bunăvoinţă”, povesteşte primarul.

Edilul spune că actorul în vârstă de 82 de ani a fost abordabil, prietenos şi atent: „Nu au existat capricii de star. Dimpotrivă, o mare simplitate. A fost foarte modest, foarte uman. Şi-a făcut timp să stea de vorbă, să facă fotografii şi să salute oamenii”.

Chiar şi la cafeneaua locală, vizita lui de Niro a fost marcată de această atitudine discretă: „Singurul lui mic răsfăț a fost o cafea cu un pahar de lapte fierbinte”.