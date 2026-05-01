„Nu care cumva să le scrieți. Ar fi un abuz total asupra lor”. Oana Gheorghiu răspunde ironic după reacțiile la e-mailul trimis parlamentarilor

Vicepremierul Oana Gheorghiu povesteşte, vineri seară, că mulţi parlamentari cărora le-a scris cerându-le să voteze la moțiunea de cenzură conform propriei conştiinţe, nu conform ordinului de la şeful de partid, s-au supărat, deşi au primit mesajele pe mailurile listate pe site-ul Parlamentului, potrivit News.ro.

„Doresc să îmi cer scuze public faţă de acei parlamentari pe care i-am inoportunat permiţându-mi aroganţa de a le transmite un e-mail prin care i-am invitat să voteze conform propriei conştiinţe, nu conform ordinului de la şeful de partid. Mai grav, înţeleg că unii parlamentari s-au supărat pentru ca mi-am permis obrăznicia să le scriu pe mailul personal, care e trecut pe site-ul Camerei Deputaţilor şi pe cel al Senatului”, a scris, vineri seară, pe Facebook, Oana Gheorghiu.

Aceasta adaugă, ironic: „Ca penitenţă, vreau să lansez un apel public către toţi românii – Vă rog ca nu care cumva să le scrieţi parlamentarilor voştri pe e-mail, prin mesaj pe Facebook sau în comentarii ca să le cereţi să voteze conform conştiinţei, nu conform ordinului de la şeful de partid”.

Potrivit acesteia, „ar fi un abuz total asupra lor să îi deranjăm şi să le cerem să comită asemenea gesturi regretabile”.

Oana Gheorghiu le-a trimis un e-mail tututor parlamentarilor, înaintea moțiunii

Gheorghiu a anunțat, joi seară, că le-a trimis „un mesaj personal” tuturor parlamentarilor, în care le-a adresat un apel la „înţelepciune şi curaj”. Ea și-a explicat demersul, afirmând că „fiecare parlamentar are dreptul să își exprime votul la moțiunea de cenzură având la dispoziție toate informațiile corecte, nu versiunea lor denaturată”.

Vicepremierul insistă că moțiunea de cenzură se bazează „pe un narativ fals: că acest guvern ar vrea să «vândă țara»”.

„Nu este nimic altceva decât o manipulare menită să creeze isterie în societate, construită pe reminiscențele anilor ’90, când același slogan a creat spațiul în care alții au devalizat-o, au furat-o și au folosit-o exclusiv în interes propriu”, a adăugat Oana Gheorghiu.

„Am toată convingerea că reprezentanții aleși ai poporului român își vor exercita votul de marți nu din obediență față de un șef de partid, ci din respect pentru românii care le-au oferit încrederea lor. Istoria îi va reține cu recunoștință pe cei care au salvat țara de la haos, nu pe cei care au împins-o către el”, a mai spus ea, în postarea din mediul online.