„Nu cred că este mort”. Cum evaluează Trump starea liderului suprem al Iranului

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că el crede că Mojtaba Khamenei este în viață chiar dacă nu a fost văzut în spațiul public după ce a devenit liderul suprem al Iranului, potrivit AFP.

Mojtaba Khamenei a fost rănit în atacul aerian care l-a ucis pe tatăl său, Mojtaba Khamenei, la acel moment liderul suprem al țării, la începutul războiului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Fiul fostului ayatollah nu a fost văzut în spațiul public după ce l-a succedat pe tatăl său la putere, iar comunicarea sa publică s-a rezumat la mesaje scrise care i-au fost atribuite de către instituțiile media din țară.

„Nu cred că este mort. A fost rănit foarte grav. Partea stângă a corpului, brațul, piciorul, totul. A fost rănit foarte grav. Dar nu cred că e mort”, a declarat Trump într-un interviu acordat jurnalistului conservator de radio Glenn Beck.

Oficial, Khamenei continuă să conducă Iranul, însă absența sa din spațiul public și ascensiunea la putere a unor veterani ai Gărzilor Revoluționare au alimentat speculațiile conform cărora fie este mort, fie nu deține complet comanda, remarcă AFP.

Trump: „Vom avea o mare victorie foarte curând”

Președintele Trump susține că presiunea militară și economică pe care o exercită Statele Unite asupra Iranului funcționează.

„Aceste lucruri duc spre o victorie foarte mare”, a spus el. „Vom avea o mare victorie aici foarte curând”, a adăugat liderul american.

Trump a mai susținut că strâmtoarea Ormuz, unde armata iraniană a perturbat și, într-o mare măsură, a blocat transportul maritim, este acum complet deschisă.

„Strâmtoarea este deschisă. Acum trecem multe nave prin strâmtoare. Le aducem înăuntru. Minele s-au dus”, a spus președintele SUA.

„Nu putem lăsa Iranul să aibă o armă nucleară. Despre asta este vorba (…). Nu îi putem lăsa, pentru că sunt nebuni și o vor folosi”, a mai declarat președintele Donald Trump.

Luni, administrația Trump își afirmase intenția de a „tăia toate resursele economice” ale Iranului, o amenințare despre care Teheranul a susținut că reprezintă o „recunoaștere a înfrângerii”.