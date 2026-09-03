Skip to content
Opinii /

Nu faptul că AI va înlocui omul trebuie să ne sperie. De altceva ar trebui să ne fie teamă

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Majoritatea dezbaterilor legate de Inteligența Artificială vizează dispariția unui număr mare de locuri de muncă, dar „teama cea mai profundă nu ar trebui să fie aceea că AI va înlocui omul”, scrie economistul Florian Libocor într-un articol de opinie pentru HotNews.

Inteligența artificială a adus în mediul socio-economic și politic multe întrebări și temeri legate de locurile de muncă, inegalități, manipulare, monitorizare, concentrarea puterii economice, originalitate, adaptare sau dezumanizare.