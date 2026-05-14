Nu Iranul, ci SUA blochează Strâmtoarea Ormuz, acuză ministrul de externe iranian

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat joi că blocada Strâmtorii Ormuz este provocată de SUA, nu de Iran.

„Strâmtoarea Ormuz suferă acum în primul rând din cauza agresiunii americane și a blocadei pe care au impus-o asupra ei”, a declarat ministrul iranian Abbas Araghchi pentru canalul Press TV, pe marginea reuniunii miniștrilor de externe ai statelor BRICS de la New Delhi, relatează agențiile de presă DPA și Agerpres.

Din punctul de vedere al Iranului, calea navigabilă este deschisă pentru toate navele comerciale atât timp cât „cooperează cu forțele noastre navale”.

Araghchi a spus că situația curentă ar putea fi dezamorsată ridicând „blocada ilegală” a SUA.

La puțin timp după ce războiul a început la sfârșitul lui februarie, forțele armate iranieni au preluat controlul asupra Strâmtorii Ormuz, care joacă un rol central în comerțul global din domeniul energiei. Amenințările, controalele și atacurile asupra navelor au adus traficul prin strâmtoare aproape de zero, provocând în același timp o creștere accelerată a prețurilor la carburanți.

Teheranul susține că strâmtoarea nu este blocată, deși companiile de navigație trebuie să se coordoneze cu puncte de contacte iraniene înainte de a putea utiliza un coridor în apropiere de coasta iraniană în schimbul unor comisioane ridicate. Experții în legea internațională susțin că acest lucru încalcă dreptul de tranzit. De asemenea, surse iraniene afirmă că strâmtoarea este minată.

La jumătatea lui aprilie, SUA au impus o blocadă navală navelor care se îndreaptă spre porturile iraniene, într-un efort de a reduce veniturile țării din petrol.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a încercat să redeschidă strâmtoarea prin misiunea militară „Operation Freedom”, căreia i-a pus capăt două zile mai târziu, invocând eforturi diplomatice.

Tensiunile militare în Strâmtoarea Ormuz au rămas mari, în pofida unui armistițiu în acest conflict care a intrat în vigoare la începutul lui aprilie. Atacurile și schimburile de focuri între forțele americane și iraniene au amenințat să ducă la reizbucnirea conflictului.