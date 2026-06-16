„Nu mă deranjează că vor fi parlamentari AUR”. Adrian Veștea susține că are voturi „din toată sfera politică”

Premierul desemnat Adrian Veștea a afirmat marți seară, la Realitatea Plus, că este dispus să discute cu parlamentari din toate partidele pentru a-i susține cabinetul. Veștea a susținut că vor fi parlamentari AUR care vor vota în favoarea învestirii guvernului său, precum și parlamentari USR care vor participa la vot.

Adrian Veștea a spus din nou că nu-și va depune mandatul și că va merge până la capăt cu procedura necesară învestirii unui nou guvern de către Parlament.

„Fac apel la toate partidele parlamentare, la toți deputații și senatorii care cred că România are astăzi nevoie de un guvern funcțional, să se implice, să participe la vot și, în felul acesta, să ieșim din această perioadă de blocaj”, a spus Veștea.

El a adăugat că are „deschidere totală” față de toate partidele parlamentare.

„Nu am rezerve să stau de vorbă cu oricine”

„Fiecare partid politic și, până la urmă, fiecare parlamentar are în spate voturile unor cetățeni, unor cetățeni ai României care au avut o anumită opțiune la momentul respectiv. Nu am niciun fel de rezervă de a sta de vorbă absolut cu cine”, a spus Veștea.

El a spus că va fi susținut de „un număr foarte mare” de parlamentari PNL care nu s-au manifestat până acum în interiorul partidului pentru a nu genera instabilitate.

„Sunt, după știri, seara și, după ceea ce înțeleg că se întâmplă, și parlamentari de la USR care vor participa la acest vot”, a adăugat Adrian Veștea.

Mai mult, el a arătat că este dispus să primească și sprijinul unor parlamentari AUR. „Eu îi respect pe toți cei care sunt de bună credință, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care se gândesc că este un moment important în care trebuie să lăsăm orgoliile și să nu mai tratăm lucrurile cum au fost tratate până acum, în a ne distila și a ne izola în poziții de natură formatoare”, a declarat Veștea.

„Avem voturi din toată sfera politică, n-aș vrea să insist foarte mult”, a conchis premierul desemnat.