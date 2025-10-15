Nu mai acuzați părinții care își transferă copiii la alte licee! Cinci sutimi la Evaluarea Națională i-au schimbat complet viața fiicei mele

În urmă cu trei ani, când fiica mea a intrat la liceul aflat pe locul 34 în lista de opțiuni, am fost amândouă dezamăgite. Avea media 9 și a fost la doar câteva sutimi distanță de ultima medie a unui colegiu național aflat în primele 20 din București pe care și-l dorea. Ne-am mințit pe noi însene că nu contează așa de mult liceul, că cine vrea să învețe o va face oriunde. Ne-au spus și alții din jur asta și, pentru că ne era mai la îndemână, am ales să îi credem. Dar după doi ani ne-am dat seama că lucrurile nu stau așa.

Liceul la care a intrat este poziționat în categoria celor medii, în partea superioară a eșalonului. Cândva, era chiar o mândrie să înveți acolo, iar în 2022 ultima medie de admitere a fost cu câteva sutimi sub 9. Am pus pe o foaie argumentele ”pro” și am ajuns la concluzia că nu este atât de rău. Până la urmă, drumul până la școală îl făcea în 15 minute, intrase la profilul dorit, avea în clasă și o fostă colegă de din gimnaziu. La început am mers principiul ”fă rai din tot ce ai”.

Primele luni de școală am considerat că au fost de acomodare, motiv pentru care nu ne-am stresat prea tare că unii profesori pur și simplu nu veneau la ore, iar cei care veneau nu prea făceau nimic. Chiar mă bucuram în sinea mea că am dat peste niște oameni empatici care vor să facă trecerea de la gimnaziu la liceu foarte lină. După alte câteva luni, mi-am dat seama cât de ridicolă am fost. Era vorba doar de indolență și lipsă de profesionalism.

