Nu mai are loc la FCSB, dar e dorit de o rivală din SuperLiga: „Mă interesează din toate punctele de vedere”

Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, intenționează să îl transfere pe Risto Radunovic (34 de ani), fotbalistul pe care l-a adus în premieră în fotbalul românesc, la Astra Giurgiu, în vara anului 2017.

Oportunitatea piteștenilor apare pe fondul incertitudinii de la FCSB, unde veteranul a intrat în ultimele luni de contract.

Tensiunile dintre Radunovic și Gigi Becali s-au accentuat după partida câștigată cu 2-1 la FC Voluntari, când patronul și-a exprimat nemulțumirea față de folosirea muntenegreanului la mijlocul terenului.

Dani Coman dorește să poarte o discuție directă cu Radunovic pentru a-l convinge să rămână în România.

„Risto Radunovic îmi este foarte apropiat. Este un băiat la care țin foarte mult. Eu l-am adus în România. Are un caracter cum rar am văzut nu numai la fotbaliști, dar și la oameni. Un lider. A fost și este un băiat cum rar există.

Mă interesează din toate punctele de vedere, atât uman, cât și fotbalistic. Este în sufletul meu. Chiar o să vorbesc cu el, să văd dacă mai are de gând să rămână în România. Știu că a făcut unele investiții pe aici în imobiliare. Chiar o să vorbesc cu el!

Risto este un fotbalist polivalent. Poate evolua ca fundaș stânga, fundaș central la nevoie, într-un sistem de 3, dar și la închidere. Este un exemplu și poate ajuta jucătorii tineri. Un exemplu de urmat, să știți”, a declarat Coman, potrivit fanatik.ro.

Radunovic a adunat 100 de meciuri pentru Astra (5 goluri, 7 pase decisive) și 240 de prezențe în tricoul bucureștenilor (9 goluri și 31 de asisturi). Are în palmares 4 trofee cu FCSB: două titluri de campion și două Supercupe.