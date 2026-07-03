„Nu ne gândim mereu la ei, dar ne bazăm pe ei în fiecare zi”. Mesajul lui Ömer Tetik, CEO BT, despre rolul antreprenorilor în economia României

Ce ne-am face fără brutăria de la colț care deschide înainte să se lumineze afară? Fără atelierul care repară lucrurile pe care nu vrem să le înlocuim? Fără cafeneaua de unde ne luăm cafeaua sau fără afacerile locale care fac parte, aproape fără să ne dăm seama, din rutina noastră zilnică? Pornind de la această realitate, Banca Transilvania transmite, prin noua sa inițiativă, un mesaj simplu: este momentul să fim alături de cei care țin România în mișcare.

De cele mai multe ori, relația cu aceste business-uri pare firească. Intrăm, cumpărăm, plecăm și ne continuăm ziua. Mai rar ne gândim, însă, că în spatele fiecărui produs sau serviciu pe care îl alegem există oameni care investesc, își asumă riscuri, se adaptează și merg mai departe chiar și în perioade dificile.

În România există peste un milion de antreprenori care fac exact acest lucru: țin economia în mișcare zi de zi. Nu doar prin investiții și locuri de muncă, ci și prin comunitățile pe care le construiesc și prin produsele și serviciile care au devenit parte din viața noastră de zi cu zi.

De la susținere la recunoaștere

De aici pornește și noua inițiativă a Băncii Transilvania (BT), „Alături de cei care țin România în mișcare”, o continuare firească a platformei „Cumpără de lângă tine”, lansată în urmă cu șase ani. Dacă atunci mesajul era unul de susținere într-un moment dificil, astăzi accentul cade pe recunoaștere: pe conștientizarea faptului că fiecare alegere de consum are un impact mai mare decât credem.

Într-un material video realizat în cadrul campaniei, Ömer Tetik, CEO-ul Băncii Transilvania, vorbește despre continuitate și despre nevoia de a rămâne aproape de antreprenori nu doar în perioadele de criză, ci pe termen lung.

„România a crescut enorm în ultimii ani și este mai puternică decât credeam. Dar firmele au nevoie de susținerea noastră ca să meargă înainte și să ducă și țara înainte. Așa că vă îndemn pe toți să ne uităm în jurul nostru, să vedem oamenii care fac treabă și lucrurile care ne plac și să încercăm să le păstrăm acolo, cumpărând de la ei. Orice susținere se vede și se duce mai departe în economie și în țară. Hai să le fim alături!”, transmite Ömer Tetik, subliniind importanța susținerii afacerilor locale, ale cărei efecte se resimt în comunități, în economie și în întreaga țară.

De ce contează susținerea afacerilor locale

Mesajul vine într-un context în care mediul antreprenorial traversează din nou o perioadă marcată de incertitudini economice, presiuni asupra costurilor și schimbări rapide. În astfel de momente, susținerea afacerilor locale nu înseamnă doar un gest de consum, ci și un gest de solidaritate economică.

Efectul este unul de multiplicare. Atunci când alegem să cumpărăm de la un antreprenor local, susținem nu doar acel business, ci și angajații săi, furnizorii, familiile care depind de acea activitate și, în cele din urmă, economia românească în ansamblu.

În ultimii ani, Banca Transilvania și-a asumat rolul de partener al antreprenorilor români, mizând pe ideea că dezvoltarea economiei depinde în mare măsură de capacitatea companiilor locale de a crește și de a investi. Pentru BT, relația cu antreprenorii nu este una punctuală, ci o direcție construită în timp, bazată pe încredere și consecvență.

O relație construită în timp

Revenirea la mesajul „Cumpără de lângă tine”, după șase ani, vorbește tocmai despre această consecvență. În viziunea lui Ömer Tetik, susținerea antreprenorilor nu este o temă de moment, ci un angajament pe termen lung. Pentru că, dincolo de cifre și rezultate financiare, economia este construită de oameni, iar progresul unei țări depinde și de capacitatea acestora de a merge mai departe, chiar și în perioade dificile.

Poate că întrebarea „Ce ne-am face unii fără alții?” nu are un singur răspuns. Dar ne amintește un lucru esențial: economia nu funcționează doar prin mecanisme financiare sau statistici. Ea funcționează prin oameni. Iar antreprenorii se numără printre cei care, zi de zi, țin România în mișcare.

Articol susținut de Banca Transilvania