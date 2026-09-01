„Nu punem întrebări”. Apelul unei companii după ce a fost furat un camion cu 18 tone de bere, în California

Compania Pabst încearcă să găsească mii de cutii de bere Blue Ribbon care au fost furate dintr-un centru de distribuție din California, potrivit BBC.

Firma a apelat la rețelele sociale în încercarea de a găsi dozele.

„FURATE”, au scris cei de la Pabst. „Către hoț: nu te învinovățim că vrei să te lauzi în fața prietenilor cu cât de multă PBR poți să bei, ne dorim doar să o fi obținut într-un mod onorabil”, au adăugat aceștia.

Conform poliției, presupusul hoț a prezentat documente false la un centru de distribuție Anheuser-Busch din Montclair și a plecat cu un transport în valoare de 25.000 de dolari, care avea destinația San Diego.

Compania Pabst a spus că este „foarte serioasă” în ceea ce privește incidentul „ridicol” și oferă o recompensă pentru găsirea celor peste 18 tone de bere. Nu a menționat, însă, valoarea recompensei.

Două furturi la același centru de distribuție

Poliția a precizat că a fost al doilea furt care a vizat centrul de distribuție din Montclair. Autoritățile fac cercetări pentru a stabili dacă „au fost comise ca parte a aceleiași operațiuni frauduloase de furt de marfă”.

În primul incident a fost vorba despre o încărcătură în valoare de 45.000 de dolari, care a fost ridicată în data de 17 august cu destinația Tucson, Arizona, însă nu a ajuns acolo nici după două săptămâni.

„Investigatorii au identificat similitudini între cele două incidente”, a declarat poliția. „Informațiile furnizate cu privire la compania de transport, șofer și vehiculele implicate conțineau discrepanțe și sunt în curs de investigare”, au precizat oamenii legii.

Deși sunt companii separate, Anheuser-Busch are un contract pentru a produce bere Pabst Blue Ribbon. Nu este clar dacă transportul spre Arizona conținea tot bere PBR.

Pabst: „Ne dăm seama cât de ridicol sună, dar este adevărul”

„Ceea ce am descoperit este că era vorba, practic, de un răufăcător care a intrat și s-a prefăcut a fi persoana care trebuia să ridice berea”, a declarat un purtător de cuvânt al Pabst pentru CBS News, partenerul BBC din SUA.

„Nu era persoana care trebuia să ridice berea, iar apoi a plecat cu ea”, a explicat reprezentantul companiei.

Pabst a încercat să sublinieze gravitatea infracțiunii în postarea sa de pe rețelele de socializare.

„Ne dăm seama cât de ridicol sună, dar este adevărul”, spune compania. „Este real și suntem extrem de serioși”, au adăugat reprezentanții Pabst.

Pabst a avut un mesaj și pentru hoț: „Pabst pornește oficial ceasul acum – aveți exact 18 zile și 44 de minute să returnați camionul nostru plin cu bere, nu punem întrebări”. Numărul este o aluzie la anul în care a fost înființată compania, 1844.

FOTO: Aleksei Filatov | Dreamstime.com