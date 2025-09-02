„Nu suntem adepți habotnici”. Tudor Chirilă, mesaj dur pentru Nicușor Dan: „Vă transmit eu ce spun mulți dintre cei care v-au votat”

„Sunteți președinte pentru că 6 milioane de oameni au vrut asta” și „e timpul să vă îndepliniți obligațiile față de noi”, scrie Tudor Chirilă într-un mesaj publicat luni seară pe Facebook și pe care îl descrie drept „o critică necesară” pentru Nicușor Dan.

Mesajul a venit după ce Nicușor Dan a spus că „magistrații din România au muncit anii aceștia de două, trei ori mai mult decât omologii lor din țări europene”, afirmație care l-a deranjat pe Tudor Chirilă care atrage atenția că justiția din România încă nu a reușit să ajungă la un deznodământ în unele din cele mai importante dosare.

„Păi dacă judecătorii noștri muncesc mai mult decât ăia europeni am și eu niște întrebări: cum se face că Ion Iliescu a murit nejudecat în dosarul Revoluției, cum se face că dosarul mineriadei 13-14 iunie nu e finalizat, cum se face că la șapte ani de la dosarul 10 august nu avem nici măcar urmărirea penală terminată, cum se face că după opt ani de zile dosarul lui Secureanu care (demonstrat) fura zilnic bani din casieria spitalului Malaxa a fost reluat de la zero, cum se face că 50 de milioane de euro, prejudiciul din dosarul Voiculescu, nu sunt recuperați, iar recuperarea suspendată de Curtea de Apel, cum se face cǎ s-a ridicat sechestrul în dosarul Nordis, cum se face că dosarul de 30 de milioane de euro mită al lui Vanghelie s-a prescris sau că alte sute de dosare de corupție sunt prescrise sau cu prejudicii nerecuperate?”, scrie artistul care în campania electorală l-a susținut public pe Nicușor Dan.

În postarea care a devenit virală fiind apreciată de peste 31.000 de persoane în 16 ore și distribută de 6,1 mii, Chirilă îi transmite „ce spun mulți dintre cei care v-au votat.”

„Că ar fi trebuit să aveți deja alți consilieri decât pe cei ai lui Klaus Iohannis, că ar fi trebuit să numiți deja șefii serviciilor secrete, că ați promis explicații clare vis a vis de ce s-a întâmplat în noiembrie – decembrie 2024, că ar trebui, în loc să vă preocupați de volumul de muncă al magistraților, să vă preocupați de numirile din justiție – vezi Lia Savonea unic candidat la Înalta Curte – sau poate chiar de funcționarea justiției?”, scrie el.

„Sunteți președintele României pentru că 6 milioane de oameni au vrut asta”

În final, Chirilă îi atrage atenția că „românii v-au votat (ăia care v-au votat) pentru că nu au vrut și nu vor extremism, ură pe criterii de popor bun și popor rău, huliganism”.

„Când și dacă va veni momentul suspendării tot la românii ăștia (care v-au votat) o să vă întoarceți pentru a rămâne în funcție. Și ar fi bine să vă întoarceți cu ceva argumente cum că nu v-a înfrânt sistemul”, scrie artistul.

Cei șase milioane de votanți nu sunt „adepți habotnici”, îi spune Chirilă care îi amintește că deja a trecut 5% din mandatul său și trebuie să-și îndeplinească promisiunile din campanie.

„Luați postarea asta ca pe o critică necesară, v-am acordat votul, este un drept pe care l-am exercitat, e timpul să vă îndepliniți obligațiile față de noi, nu suntem adepți habotnici, nu sunteți guru, nothing is for granted, sunteți președintele României pentru că 6 milioane de oameni au vrut asta. La muncă, cum ziceați acum trei luni”, conchide Chirilă.