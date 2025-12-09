„Nu văd niciun motiv pentru care americanii ar trebui să încerce să salveze democrația în Europa”. Cancelarul Germaniei Friedrich Merz are un mesaj pentru Trump

Șeful celei mai puternice economii din UE a spus că schimbarea de poziție a Washingtonului i-a confirmat opinia „că noi, în Europa, și prin urmare și în Germania, trebuie să devenim mult mai independenți față de Statele Unite în ceea ce privește politica de securitate”, scrie site-ul Deutsche Welle.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți că noua Strategie de Securitate Națională a SUA, prezentată săptămâna trecută, conține părți care sunt „inacceptabile din perspectiva europeană”.

Merz a mai spus că Europa trebuie să devină mai puțin dependentă de Statele Unite, răspunzând direct la schimbarea strategică a Washingtonului.

„Nu văd niciun motiv pentru care americanii ar trebui să încerce să salveze democrația în Europa”

În vreme ce a respins anumite componente ale strategiei, cancelarul a descris-o totuși ca fiind, în esență, previzibilă, documentul reflectând în mare măsură ceea ce vicepreședintele american JD Vance a declarat deja în februarie la Conferința de securitate de la München.

„O parte din ea este plauzibilă, o parte este de înțeles, iar o parte este inacceptabilă pentru noi din punct de vedere european”, a spus Merz.

„Nu văd niciun motiv pentru care americanii ar trebui să încerce acum să salveze democrația în Europa. Dacă ar fi nevoie să o salvăm, am putea să ne descurcăm singuri”, a adăugat el.

Strategia, prezentată săptămâna trecută, acuza guvernele europene că subminează libertatea politică și restricționează libertatea de exprimare.

Mai mult, strategia spune că SUA ar trebui să „cultive rezistența față de traiectoria actuală a Europei” – o referire la susținerea oferită de administrația Trump grupărilor politice populiste și naționaliste din UE.

În primăvară, Vance a acuzat Germania și alți aliați europeni că restricționează libertatea de exprimare și exclud partide precum Alternativa pentru Germania (AfD), de extremă dreapta, de la guvernare.

Merz a susținut că astfel de evaluări nu reflectă realitățile politice ale continentului.

„Germania și Europa au nevoie de mai multă independență față de SUA”

Merz a declarat în același timp că schimbarea de poziție a Washingtonului i-a confirmat opinia „că noi, în Europa, și prin urmare și în Germania, trebuie să devenim mult mai independenți față de Statele Unite în ceea ce privește politica de securitate”.

„«America pe primul loc» este în regulă, dar «America singură» nu poate fi în interesul vostru. Aveți nevoie de parteneri în lume, iar unul dintre acești parteneri poate fi Europa. Și dacă nu puteți profita de Europa, atunci măcar faceți din Germania partenerul vostru”, a spus cancelarul.

Cancelarul a subliniat că ambele părți împărtășesc un obiectiv comun: „și anume păstrarea libertății, securității și păcii pe continentul nostru”.

„Sper că americanii ne vor urma pe această cale și că vor considera că este corect și necesar în propriul lor interes. Dacă nu va fi așa, atunci ar trebui să fim cel puțin pregătiți mental – și într-o zi și practic – pentru asta”, a mai spus Merz.

Trump insistă că e gata să se implice în politica din Europa

Într-un interviu acordat Politico și publicat marți, Trump a insistat că va continua să susțină candidații favoriți în alegerile europene, chiar cu riscul de a deranja sensibilitățile locale.

„Mi-aș exprima susținerea”, a spus Trump despre eventuala sprijinire a unor candidați la alegerile din Europa. „Am susținut oameni, dar am susținut oameni pe care mulți europeni nu îi plac. L-am susținut pe Viktor Orbán”, a amintit el. Cu toate acestea, Trump a spus că dorește „să conducă Statele Unite” și că „nu vrea să conducă Europa”.

Președintele Consiliului European, António Costa, criticase luni administrația Trump pentru documentul de securitate națională și a îndemnat Casa Albă să respecte suveranitatea Europei și dreptul ei la autoguvernare.

„Aliații nu amenință că vor interveni în viața democratică sau în alegerile politice interne ale acestor aliați”, a spus Costa. „Ei le respectă”, a subliniat oficialul european.