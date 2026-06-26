„Nu vom susține o soluție condusă de PSD”. Mesajul tranșant al unui vicepreședinte PNL, înaintea negocierilor de la Cotroceni

Deputatul PNL Alexandru Muraru susține într-un comunicat de presă că „PSD a rămas singur”, după ce „și-a dărâmat singur guvernul, și-a trădat singur partenerii, iar acum cere puterea — fără nicio condiție”.

Mesajul lui Muraru vine în contextul în care PSD l-a propus pentru funcția de premier pe președintele partidului, Sorin Grindeanu, iar PNL, USR și UDMR au anunțat astăzi că îl susțin pentru această poziție pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan. Nicușor Dan urmează să poarte discuții cu liderii celor patru partide, la Cotroceni, vineri seară, de la ora 18.

„Nu renunțăm la candidatul nostru și nu vom susține, direct sau indirect, o soluție condusă de PSD. Iar pe cei care, din interiorul partidului, nu au respectat deciziile colegilor lor, îi vom înlocui din funcțiile de conducere — în PNL, disciplina nu este opțională”, a declarat Alexandru Muraru.

Vicepreședintele PNL a descris PSD drept „Un partid minoritar și izolat, care depinde de voturile altora, pune pretenții ca și cum ar fi câștigat ceva”.

„N-a câștigat nimic. Cere autonomie deplină și refuză orice program agreat cu ceilalți. Pe scurt: «dați-ne voturile voastre și lăsați-ne să facem ce vrem». Asta nu e guvernare. E tupeu. Iar cine își distruge partenerii nu mai e partener de încredere — niciodată, oricâte garanții ar așterne pe hârtie. PSD a făcut un pariu și l-a pierdut. O știe și el”, a adăugat Muraru.

„Aceasta este alegerea”

El susține că PSD „cere puterea pentru putere”, în timp ce PNL, USR și UDMR propun pentru funcția de prim-ministru „un specialist recunoscut la Bruxelles.

„Siegfried Mureșan este vicepreședinte al Partidului Popular European, negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii și președinte al Delegației pentru relațiile cu Republica Moldova. Un om care știe cum se negociază bugetul Europei și cum vin banii europeni în România. Aceasta este alegerea: improvizația unui partid în care nu se poate avea încredere sau un guvern stabil, condus de cineva cu autoritate europeană reală. Eu și colegii mei am ales competența”, a mai declarat Muraru.