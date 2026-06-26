PNL, USR și UDMR decid mandatul pentru noul Guvern. Cine este propunerea comună pentru funcția de premier

Strategia pentru noul guvern minoritar PNL-USR-UDMR este pusă în discuție vineri de conducerile formațiunilor politice pentru a o prezenta președintelui Nicușor Dan, iar numele vehiculat pentru funcția de premier este europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte PPE și PNL, au declarat surse politice pentru G4Media și Euronews.

Conducerile PNL, USR și UDMR s-au reunit vineri dimineață pentru a discuta despre viitoare formulă de guvernare, potrivit surselor HotNews.

Conducerea UDMR a decis să îl susțină pe Mureșan pentru funcția de premier, au declarat surse politice pentru HotNews.

Conform surselor citate, liderii UDMR au fost și în favoarea susținerii principiului reciprocității, o soluție înaintată de președintele USR, Dominic Friz, care prevede ca în cazul în care PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, și aceste partide să susțină, anul viitor, un guvern PSD.

E o propunere care a contribuit la blocajul de la ultimele negocieri. PSD nu vrea să-și ofere „în orb” susținerea pentru un guvern propus de cosemnatarii acordului, potrivit surselor HotNews.

De asemenea, cele 3 partide negociază o formulă de guvernare bazată pe o rotativă guvernamentală alături de PSD.

Potrivit scenariului, care urmează să fie votat de partide, un posibil Guvern PNL-USR-UDMR condus de Siegfried Mureșan va fi fi până în aprilie 2027, când se va face rotativa guvernamentală, urmând ca atunci PSD să preia frâiele Executivului.

Siegfried Mureșan. Credit: Lucian Alecu / Shutterstock Editorial / Profimedia



În urmă cu două zile, europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte PNL, a criticat dur PSD după ce Sorin Grindeanu a spus că partidul a decis ca el să fie propunerea de premier.

„Sorin Grindeanu spune că PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. Realitatea este, însă, fix pe dos“, a scris Mureșan pe Facebook la scurt timp după anunțul lui Grindeanu.

„Acum două zile, Sorin Grindeanu și PSD au formulat o propunere de guvern, cu un premier desemnat în cel mai netransparent mod posibil, și au sperat la o majoritate alături de AUR și alte partide mici, fără să fie deranjați de faptul că sunt partide proruse”, a afirmat liderul liberal, făcând referire la propunerea de premier Adrian Veștea, al cărui executiv nu a trecut la votul din Parlament de luni seară.

Reacția lui Mureșan a venit după ce Grindeanu, în declarațiile făcute după ședința conducerii PSD, a spus că „PSD îşi poate asuma guvernarea doar în condiţii clare şi transparente. De aceea am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formaţiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic.”

Cine este Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan este vicepreședinte al Partidului Național Liberal și al Partidului Popular European (PPE). De profesie economist, este de 12 ani eurodeputat la Bruxelles.

Primul mandat în Parlamentul European l-a câștigat pe listele Partidului Mișcarea Populară, formațiune politică fondată de fostul președinte Traian Băsescu, potrivit Recorder.

A studiat la Academia de Studii Economice din București, și-a continuat studiile la Berlin, iar apoi a lucrat pentru trei ani în Parlamentul German.

Mureșan a fost consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene. Înainte de a candida pentru un loc în Parlamentul European, a fost funcționar al legislativului comunitar.

Locul eligibil pentru Parlamentul European l-a obținut grație Elenei Băsescu, după ce fiica fostului președinte nu a mai dorit un mandat în PE.

Mureșan a făcut campanie electorală pentru Elena Udrea, pe când fosta protejată a lui Traian Băsescu aspira la funcția de președinte.

În trecut, Mureșan a fost propus de Traian Băsescu și pentru funcția de premier. În 2018, a părăsit Partidul Mișcarea Populară în 2018 și s-a înscris în PNL. Avea de atunci să ducă o luptă împotriva PSD, formațiune care l-a susținut în campania electorală pentru un nou mandat în PE.

Potrivit unui studiu al platformei de cercetare Eu Matrix, Siegfried Mureșan se clasa în 2024 pe locul 36 în topul celor mai influenți europarlamentari din actuala legislatură.

De asemenea, Siegfried Mureșan a fost negociator-șef al Parlamentului pentru Bugetul Uniunii Europene din 2024.