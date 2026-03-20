Nuclearelectrica își trimite conducerea la formare profesională / Câți bani sunt alocați pentru cursuri

Acționarii Nuclearelectrica sunt chemați să aprobe, pe 29 aprilie, aprobarea participării administratorilor companiei la un curs de formare profesionala în domeniul guvernanței corporative sau într-un domeniu de pregatire cu specific nuclear, potrivit unui convocator publicat vineri pe Bursa de Valori București.

Costurile aferente participării la cursuri vor fi suportate de companie, în limita a 10.000 de euro pe administrator, anual, fără TVA.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) din cadrul Consiliului de Administrație va fi mandatat să analizeze oferta existentă pe piață, se arată în ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din 29 aprilie.

Comitetul va avea responsabilitatea de a identifica furnizori specializați și de a propune Consiliului participarea la programele de formare considerate relevante.

Nuclearelectrica invocă obligațiile asumate de administratori prin contractele de mandat, care prevăd actualizarea competențelor profesionale.

Dintre cei șase membri ai Consiliului de Administrație, doar doi au pregătire în domeniul nuclear

Cei șase membri ai Consiliului de Administrație sunt Laurențiu Nicolae Cazan (președinte), Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, Dumitru Chirleșan, Nina Popa, Vasilica Grăjdan și Gheorghe Ioniță.

Potrivit CV-urilor publicate pe site-ul Nuclearelectrica, doar doi dintre ei au studii în domeniul nuclear. Gheorghe Ioniță este doctor în fizică, specialitatea “Energetica Nucleara”, și are experiență în domeniul energiei nucleare. De asemenea, Dumitru Chirleșan este doctor în fizică, specializarea „Reactori Nucleari”, și rector al în cadrul Universității din Pitești.

Vasilica Grăjdan are pregătire și experiență în domeniul resurselor umane. Nina Popa are pregătire în domeniul administrației publice, Laurențiu Nicolae Cazan este jurist și fost deputat PNL, iar Andrei Gabriel Benghea Mălăieș este absolvent al Faculății Administrarea Afacerilor și a deținut mai multe funcții la companii de stat.