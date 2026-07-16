Nuclearelectrica primește un împrumut de 800 de milioane de euro pentru o investiție de peste 3 miliarde de euro la Cernavodă

Compania de stat Nuclearelectrica a anunțat joi că Boardul Băncii Europene de Investiții (BEI) a aprobat acordarea unui împrumut în valoare de 800 de milioane de euro. Fondurile sunt destinate proiectului de retehnologizare a Unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă. Investiția de la Cernavodă este estimată la peste 3 miliarde de euro.

Contractarea oficială a împrumutului de 800 de milioane de euro va fi inclusă pe ordinea de zi a unei viitoare Adunări Generale a Acționarilor (AGA).

Restul sumelor necesare vor fi asigurate din resursele financiare proprii ale companiei, din alte împrumuturi și garanții obținute de la instituții financiare internaționale, bănci comerciale și agenții de credit pentru export (ECA).

​Atragerea resurselor externe de finanțare este programată să se desfășoare în două etape distincte. Pentru etapa preliminară, fondurile necesare au fost deja asigurate printr-un contract de împrumut în valoare de 540 de milioane de euro, semnat la 24 septembrie 2025 cu un sindicat de bănci coordonat de JP Morgan SE, în calitate de aranjor financiar.

Cât de profitabilă este Nuclearelectrica

Nuclearelectrica a încheiat anul 2025 cu un profit net de 2,39 miliarde lei, în creştere cu 40,4% faţă de 2024.

​Această tendință de creștere continuat și în primul trimestru al anului 2026, perioadă în care profitul net a crescut cu 72% față de intervalul similar al anului precedent.

​Proiectul de retehnologizare a Unității 1 se află în prezent în a doua fază de dezvoltare. Activitățile curente planificate pentru această etapă includ obținerea avizelor și autorizațiilor obligatorii, contractarea serviciilor de inginerie și construcție, achiziția echipamentelor și a materialelor necesare, precum și finalizarea demersurilor de finanțare. Lucrările civile de construcție asociate proiectului au fost demarate în anul 2025 și continuă pe parcursul anului 2026.

​Cea de-a treia și ultima fază a proiectului este programată pentru perioada 2027-2030. Aceasta va necesita oprirea completă a Unității 1 pentru efectuarea lucrărilor tehnologice majore, în special re-tubarea reactorului. Ulterior, se vor efectua testele tehnologice de punere în funcțiune, recepția lucrărilor și dezafectarea instalațiilor temporare, astfel încât reactorul să își poată relua activitatea comercială în cursul anului 2030.

​Unitatea 1 a Centralei de la Cernavodă a fost pusă în funcțiune în anul 1996. De la începerea exploatării și până în prezent, unitatea a livrat peste 150 de milioane de MWh de energie electrică în sistemul național, funcționând la un factor de capacitate de peste 90%.