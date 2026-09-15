Numărul centenarilor care trăiesc în Japonia a depășit în premieră pragul de 100.000

Numărul persoanelor cu vârsta de cel puţin 100 de ani din Japonia a depăşit pentru prima dată pragul de 100.000, a anunţat marţi Ministerul Sănătăţii dintr-o ţară în care rata natalităţii a atins anul trecut un minim istoric, relatează News.ro.

Cu o vârstă mediană de 49,9 ani, Japonia are a doua cea mai îmbătrânită populaţie din lume, după Monaco, potrivit Băncii Mondiale.

Cel mai recent studiu al guvernului de la Tokyo, publicat înaintea sărbătorii anuale „Respectul pentru persoanele în vârstă”, care va avea loc săptămâna viitoare, arată că numărul persoanelor cu vârsta de 100 de ani sau mai mult se ridica la 107.677 la 1 septembrie.

Este pentru prima dată când numărul centenarilor depăşeşte pragul de 100.000 de la începutul realizării acestor statistici, în 1963. Aproximativ 90% dintre centenari sunt femei, a precizat ministerul.

Numărul persoanelor din această categorie de vârstă a atins astfel un nivel record pentru al 56-lea an consecutiv.

Date publicate în iunie au arătat că rata natalităţii din Japonia a scăzut din nou anul trecut, ajungând la un nou minim istoric şi evidenţiind criza demografică cu care se confruntă a patra economie a lumii.

Această situaţie generează mai multe probleme pentru ţară, printre care deficitul de forţă de muncă, creşterea cheltuielilor cu sistemul de protecţie socială şi restrângerea bazei de impozitare.